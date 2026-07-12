SLUČAJ ALFREDA DREYFUSA
Macron: Gnjusni demon antisemitizma nikad nije posve nestao iz Francuske
Francuski predsjednik Emmanuel Macron u nedjelju je pozvao na stalnu budnost zbog ponovnog porasta antisemitizma u zemlji i pozvao da se imena Pravednika među narodima postave na svim mjestima na kojima su oni štitili Židove od nacističkog barbarstva.
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"S obzirom na to da smo suočeni s povratkom gnjusnog antisemitizma, budnost je naša dužnost u svakom trenutku", rekao je šef države koji je u Parizu predsjedavao prvim nacionalnim danom obilježavanja priznanja nevinosti kapetana Alfreda Dreyfusa, 120 godina nakon odluke kasacijskog suda.
Francuski časnik, kapetan Alfred Dreyfus koji je 1894. osuđen za veleizdaju i odavanje vojnih tajni Njemačkom Carstvu na temelju izmišljenih dokaza te lažnog i antisemitski motiviranog procesa, poznatog kao Afera Dreyfus, poslan je u kaznenu koloniju na Vražji otok u Francusku Gvajanu i kažnjen doživotnim zatvorom krajem 19. stoljeća kada je u Francuskoj vladalo ozračje dubokog antisemitizma.
Oslobođen je nakon duge borbe koju su vodili političari, pisci i intelektualci da bi se priznala njegova nevinost.
Demoni antisemitizma
U kontekstu ponovnog porasta antisemitizma u Francuskoj, "sada je vrijeme da se imena Pravednika među narodima, ljudi koji su spašavali Židove od nacističkog barbarstva ugraviraju na svakoj kući, svakoj zgradi, svakom mjestu gdje su Židovi bili sklonjeni, smješteni i spašeni", rekao je Macron pred kasacijskim sudom, pozvavši "sve općine u Francuskoj da naprave isto".
"Znamo da stari demoni antisemitizma nikada nisu potpuno nestali iz naše zemlje", dodao je. Neposredno prije njega i Charles Dreyfus (99), unuk kapetana Dreyfusa, "s tugom" je zamijetio ponovni porast antisemitizma.
Kip koji prikazuje Dreyfusa u dvorištu Vojne škole (École Militaire) 5. siječnja 1895. sa slomljenim mačem, ali i dalje u stavu mirno, sada stoji na trgu ispred Kasacijskog suda.
Važna promjena imena trga u Parizu
"Postavljanje kipa na mjestu na kojemu je izvršena pravda vrlo je simbolično", rekao je Charles Dreyfus, koji se dugo borio da pronađe prikladnu lokaciju za statuu.
Gradonačelnik Pariza Emmanuel Grégoire najavio je da će trg u francuskoj prijestolnici, prethodno nazvan po nacionalističkom piscu Mauriceu Barrèsu, jednom od najžešćih kritičara Alfreda Dreyfusa u njegovim antisemitskim spisima, sada biti nazvan po Lucie Dreyfus, kapetanovoj supruzi koja ga je neumorno podržavala u borbi za pravdu.
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