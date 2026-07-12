Macron: Gnjusni demon antisemitizma nikad nije posve nestao iz Francuske

Francuski časnik, kapetan Alfred Dreyfus koji je 1894. osuđen za veleizdaju i odavanje vojnih tajni Njemačkom Carstvu na temelju izmišljenih dokaza te lažnog i antisemitski motiviranog procesa, poznatog kao Afera Dreyfus, poslan je u kaznenu koloniju na Vražji otok u Francusku Gvajanu i kažnjen doživotnim zatvorom krajem 19. stoljeća kada je u Francuskoj vladalo ozračje dubokog antisemitizma.