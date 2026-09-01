"napadi nisu prestajali..."
Izraelski napadi na Gazu ubili najmanje četiri osobe, dvoje djece
Najmanje četiri osobe su ubijene, a nekoliko ih je ranjeno u izraelskim napadima na opkoljeni Pojas Gaze, priopćili su zdravstveni dužnosnici.
Oglas
Najmanje tri osobe, među kojima dvoje djece, ubijene su, a osam ih je ranjeno u izraelskom napadu dronom na četvrt al-Kateeba zapadno od grada Gaze na sjeveru Pojasa Gaze u utorak ujutro, rekao je medicinski izvor iz bolnice al-Shifa za Al Jazeeru.
Na internetu su objavljene snimke na kojima se vidi kako se nakon napada diže dim, dok se čuju uzastopne eksplozije. Iz grada Gaze javio se reporter Al Jazeere Hani Mahmoud, koji je rekao da je u trenutku napada na tom području izbrojao najmanje 13 dronova.
„Punih 35 minuta napadi dronovima nisu prestajali, a tri su letjela na opasno maloj visini“, rekao je.
„Pripadnici sigurnosnih službi na terenu kažu da su uočili skupinu specijalnih snaga koja je stupila u izravnu razmjenu vatre. No zračna aktivnost bila je toliko intenzivna da je situacija bila vrlo kaotična.“
U središnjem dijelu Pojasa Gaze u zasebnom izraelskom napadu u Deir el-Balahu ubijena je najmanje jedna osoba, priopćila je bolnica Mučenika Al-Aqse, ne navodeći dodatne pojedinosti.
Izraelska vojska priopćila je da je izvela napade na nekoliko ciljeva u Gazi, tvrdeći da su napadi bili usmjereni na uklanjanje prijetnji izraelskim snagama.
Izraelska televizijska postaja Channel 12 izvijestila je da su se eksplozije čule diljem Pojasa Gaze, dok je palestinska informativna mreža Quds objavila da su u napadima korišteni projektili i dronovi tipa kvadrokopter.
Izrael je od stupanja na snagu takozvanog „primirja“ u Gazi u listopadu 2025. ubio najmanje 1.320 Palestinaca, dok ih je više od 4.300 ranjeno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas