Izraelski ministar "poništio" Sporazum iz Hebrona. "Opasan korak neuspješnog političara"

Grobnica patrijarha u Hebronu tradicionalno se smatra mjestom pokopa Abrahama, Sare, Izaka, Rebeke, Jakova i Lee. Mjesto je sveto za židove, kršćane i muslimane. Podijeljeno je na sinagogu i džamiju Ibrahimi, a sinagoga je pod izraelskom upravom. Izraelska novinska stranica Ynet izvijestila je da su određene urbanističke i građevinske odluke u židovskoj četvrti Hebrona dosad zahtijevale odobrenje palestinske općinske vlasti ili posebna politička odobrenja, a Smotrichova odluka te ovlasti prenosi na izraelske institucije.