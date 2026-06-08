Velika bijela psina snimljena u Mediteranu: "Ruke su mi drhtale, svi smo bili šokirani"

„Proplivao je pokraj nas, zatim se okrenuo, pogledao nas i ponovno se vratio. Bilo je jasno da je znatiželjan, a ne agresivan. Bio je potpuno opušten, kao da ima stav da je on gazda tamo dolje. Kad smo počeli ispuštati nekoliko mjehurića zraka, malo je ubrzao i nestao u plavetnilu”, prisjeća se Derk.