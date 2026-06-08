u sicilijanskom prolazu
Velika bijela psina snimljena u Mediteranu: "Ruke su mi drhtale, svi smo bili šokirani"
Volonterski ronioci doživjeli su nevjerojatan susret dok su uklanjali napuštene ribarske mreže s olupine broda. Kada su Derk Remmers i skupina volonterskih tehničkih ronilaca krenuli u akciju uklanjanja takozvanih „mreža duhova” s olupine broda u Sredozemnom moru, svjedočili su nečemu iznimnom. Dok su se spuštali na dubinu od oko 40 metara u Sicilijanskom prolazu, iz plavetnila se pojavila velika bijela psina.
Derk je brzo posegnuo za kamerom i snimio ono za što se vjeruje da je prva podvodna snimka odraslog velike bijele psine u njegovu prirodnom staništu u Sredozemlju. Iako su povremena opažanja s površine već zabilježena u toj regiji, podvodni susreti koje su snimili ronioci dosad nisu bili poznati.
Jedinstveni susret dogodio se tijekom misije uklanjanja mreža duhova koju su organizirali Healthy Seas Foundation, Ghost Diving i Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS), a snimku su podijelili s Euronews Earthom.
„Svi smo bili pomalo šokirani – i oduševljeni”, rekao je Derk Remmers, volonterski tehnički ronilac i voditelj njemačkog ogranka organizacije Ghost Diving, za Euronews Earth.
„Prsti su mi sigurno drhtali – bila je to velika životinja i nismo očekivali ništa slično.”
Morski pas kružio je oko skupine prije nego što je, čini se, izgubio interes.
„Proplivao je pokraj nas, zatim se okrenuo, pogledao nas i ponovno se vratio. Bilo je jasno da je znatiželjan, a ne agresivan. Bio je potpuno opušten, kao da ima stav da je on gazda tamo dolje. Kad smo počeli ispuštati nekoliko mjehurića zraka, malo je ubrzao i nestao u plavetnilu”, prisjeća se Derk.
Morski biolozi koje su organizatori konzultirali nakon misije opisali su opažanje kao vrlo neobično i znanstveno iznimno vrijedno.
„Većina našeg znanja o velikim bijelim morskim psima u Sredozemlju temelji se na podacima o mrtvim primjercima ulovljenima u ribarskim operacijama. Ovakva opažanja izuzetno su važna za bolje razumijevanje rasprostranjenosti, navika i ponašanja ove kritično ugrožene vrste”, izjavio je dr. Carlo Cattano, istraživač u Sicily Marine Centreu pri Stazione Zoologica Anton Dohrn, u priopćenju koje je objavio Healthy Seas.
Mreže duhovi: tihi ubojica
Morski pas bio je izvanredan prizor. Razlog zbog kojeg su ronioci bili ondje bio je, nažalost, mnogo manje pozitivan.
Sicilijanski prolaz jedno je od najintenzivnije iskorištavanih ribolovnih područja u Sredozemlju, a olupina koju je tim čistio godinama je skupljala mreže duhove – izgubljeni ili napušteni ribarski alat.
Takve mreže ne prestaju loviti samo zato što ih više nitko ne vuče. Zapetljane oko podvodnih struktura poput grebena i olupina, nastavljaju hvatati i ubijati morski život godinama.
„One su napravljene da ubijaju ribu i nastavljaju to raditi čak i kada više nisu povezane s ribarskim brodom”, kaže Derk.
„Iz godine u godinu količina mreža zapletenih za ovu olupinu sve je veća.”
Problem je mnogo veći od jedne olupine.
„Između jedan i deset posto cjelokupnog ribarskog alata svih ribarskih plovila u svijetu izgubi se svake godine”, kaže Derk.
„To bi moglo značiti više od pola milijuna tona godišnje.”
Prethodne zarone na toj lokaciji već su dokumentirale glavate želve i velike vrste riba zapletene u napuštenu opremu. Tijekom ove misije tim je također uklonio dijelove mreža koji će biti sigurno zbrinuti ili, gdje je moguće, reciklirani.
Prisutnost morskog psa bila je snažan podsjetnik na razmjere problema koji se širi kroz cijeli morski prehrambeni lanac.
„Osjećamo se blagoslovljeno što smo doživjeli ovaj susret, a on nam je ujedno pokazao koliko je važan naš rad”, kaže Derk.
„Ako predator poput njega lovi u blizini ove olupine, to znači da ondje postoji velik broj riba i drugih životinja kojima se hrani. Ako su one zarobljene u mrežama, postoji mogućnost da se u njima nađu i sami predatori. A ako se uhvati takav morski pas – kojih je ondje vrlo malo – to bi bila velika katastrofa.”
Problem koji ne mogu riješiti samo ronioci
Derk jasno ističe da volonterske akcije čišćenja same po sebi ne mogu riješiti krizu mreža duhova.
„Možemo učiniti samo toliko – nas je vrlo malo”, kaže.
„Jedno je uklanjati mreže, što je najmanje što možemo učiniti kao ljudi. Ali jednako nam je važno upozoriti javnost na ovaj problem kako bi se djelovalo prije nego što ih moramo skupljati s morskog dna.”
Prema njegovu mišljenju, pravo rješenje zahtijeva suočavanje s ilegalnim i velikim industrijskim ribolovom.
Obiteljske ribarske tvrtke imaju snažan motiv da ne izgube opremu jer je izgubljena mreža za njih velik financijski udarac. Najveću prijetnju ekosustavu predstavljaju veliki industrijski i ilegalni akteri koji djeluju u velikim razmjerima.
„Mi kao ljudi i kao Europljani trebali bismo omogućiti našim političarima da se ozbiljnije suprotstave toj prijetnji i da budemo pažljiviji prema podvodnom okolišu”, poručuje Derk.
Misija je također uključivala uzorkovanje okolišne DNK (eDNA) i podvodni monitoring kako bi se bolje razumjele vrste koje nastanjuju područje oko olupine.
Daljnje analize očekuju se tijekom nadolazećih mjeseci, a dodatne snimke i znanstveni materijali bit će objavljeni nakon završetka istraživanja.
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