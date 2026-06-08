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slavonska zatvorena

FOTO / Gužve zbog pokvarenog bagera kod Vjesnika, policija regulira promet

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08. lip. 2026. 08:45
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Patrik Macek / Pixsell

Zbor kvara bagera podvožnjak kod Vjesnika i dalje zatvoren, policija i prometni redari reguliraju promet premosnicom

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Zbog kvara bagera koji je posljednja tri dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je planirano otvaranje Slavonske avenije.

Tim dijelom ceste ponovno je uspostavljena premosnica uz zabrane skretanja lijevo.

Policija i prometni redari regulirtaju promet tim dijelom.

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Patrik Macek / Pixsell

Očekuje se da ce stroj bit popravljen do kraja tjedna, nakon što stignu potrebni dijelovi iz Nizozemske.

Teme
kvar bagera odgođeno otvaranje regulacija prometa rušenje vjesnika slavonska avenija

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