slavonska zatvorena
FOTO / Gužve zbog pokvarenog bagera kod Vjesnika, policija regulira promet
Zbor kvara bagera podvožnjak kod Vjesnika i dalje zatvoren, policija i prometni redari reguliraju promet premosnicom
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Zbog kvara bagera koji je posljednja tri dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je planirano otvaranje Slavonske avenije.
Tim dijelom ceste ponovno je uspostavljena premosnica uz zabrane skretanja lijevo.
Policija i prometni redari regulirtaju promet tim dijelom.
Očekuje se da ce stroj bit popravljen do kraja tjedna, nakon što stignu potrebni dijelovi iz Nizozemske.
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