Japan vraća u pogon najveću nuklearnu elektranu na svijetu

Ponovno pokretanje bilo bi prvo za TEPCO otkako je cunami u ožujku 2011. uništio njegovu elektranu Fukushimu Daiichi. Japan je nakon te katastrofe zatvorio 54 nuklearna reaktora koja su u to vrijeme bila u pogonu, čime je bio uvelike ovisan o uvozu fosilnih goriva, ranjivim na poremećaje u opskrbi.