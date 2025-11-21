Oglas

Japan vraća u pogon najveću nuklearnu elektranu na svijetu

Hina
21. stu. 2025. 10:05
Japanski regionalni guverner rekao je u petak da će dopustiti djelomično ponovno pokretanje nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwe, najveće na svijetu, pošto Japan pokušava oživjeti svoj nuklearni sektor i smanjiti uvoz fosilnih goriva.

Odobrenje guvernera prefekture Niigata Hideyoa Hanazumija uklonit će posljednju veliku prepreku operateru elektrane Tokyo Electric Power Co (TEPCO) da nastavi s planovima za ponovno pokretanje jednog ili dva najveća reaktora Kashiwazaki-Kariwe.

Hanazumi će morati još zatražiti povjerenje prefekturne skupštine za svoju odluku na redovnom zasjedanju koje počinje 2. prosinca.

Ponovno pokretanje bilo bi prvo za TEPCO otkako je cunami u ožujku 2011. uništio njegovu elektranu Fukushimu Daiichi. Japan je nakon te katastrofe zatvorio 54 nuklearna reaktora koja su u to vrijeme bila u pogonu, čime je bio uvelike ovisan o uvozu fosilnih goriva, ranjivim na poremećaje u opskrbi.

Stanovnici Niigate podijeljeni su na one koji podržavaju ponovno pokretanje i one koji mu se protive, rekao je Hanazumi, dodajući da bi pružanje točnih informacija o sigurnosnim mjerama trebalo pomoći u podizanju svijesti među onima koji žive u tom području.

Japan je prošle godine potrošio 68 milijardi dolara na uvoz ukapljenog prirodnog plina i ugljena, što čini desetinu ukupnih troškova uvoza.

"Ponovno pokretanje...izuzetno je važno s gledišta smanjenja...cijena električne energije i osiguranja dekarboniziranih izvora energije", rekao je u petak glavni tajnik japanske vlade Minoru Kihara.

Od 54 reaktora koji su bili u pogonu prije Fukushime, Japan je ponovno pokrenuo 14 od preostala 33 operativna reaktora.

Kashiwazaki-Kariwa japan nuklearna elektrana

