Japan vraća u pogon najveću nuklearnu elektranu na svijetu

Japanski regionalni guverner rekao je u petak da će dopustiti djelomično ponovno pokretanje nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwe, najveće na svijetu, pošto Japan pokušava oživjeti svoj nuklearni sektor i smanjiti uvoz fosilnih goriva.
Oglas
Odobrenje guvernera prefekture Niigata Hideyoa Hanazumija uklonit će posljednju veliku prepreku operateru elektrane Tokyo Electric Power Co (TEPCO) da nastavi s planovima za ponovno pokretanje jednog ili dva najveća reaktora Kashiwazaki-Kariwe.
Hanazumi će morati još zatražiti povjerenje prefekturne skupštine za svoju odluku na redovnom zasjedanju koje počinje 2. prosinca.
Ponovno pokretanje bilo bi prvo za TEPCO otkako je cunami u ožujku 2011. uništio njegovu elektranu Fukushimu Daiichi. Japan je nakon te katastrofe zatvorio 54 nuklearna reaktora koja su u to vrijeme bila u pogonu, čime je bio uvelike ovisan o uvozu fosilnih goriva, ranjivim na poremećaje u opskrbi.
Stanovnici Niigate podijeljeni su na one koji podržavaju ponovno pokretanje i one koji mu se protive, rekao je Hanazumi, dodajući da bi pružanje točnih informacija o sigurnosnim mjerama trebalo pomoći u podizanju svijesti među onima koji žive u tom području.
Japan je prošle godine potrošio 68 milijardi dolara na uvoz ukapljenog prirodnog plina i ugljena, što čini desetinu ukupnih troškova uvoza.
"Ponovno pokretanje...izuzetno je važno s gledišta smanjenja...cijena električne energije i osiguranja dekarboniziranih izvora energije", rekao je u petak glavni tajnik japanske vlade Minoru Kihara.
Od 54 reaktora koji su bili u pogonu prije Fukushime, Japan je ponovno pokrenuo 14 od preostala 33 operativna reaktora.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas