RAKITNA
Slovenci očajni: U ovoj regiji medvjeda je 10 puta više nego što bi ih trebalo biti
Prema riječima voditeljice Lovačke obitelji Rakitna, Marjane Šivice, na području Rakitne u Sloveniji ima deset puta više medvjeda od uobičajenog. Na tome je području nedavno zabilježeno i nekoliko bliskih susreta s medvjedima.
Oglas
Stanovnici pokrenuli peticiju
Zbog neugodnosti koje uzrokuju medvjedi, stanovnici Rakitne pripremili su i peticiju vladi za povratak profesionalnom upravljanju medvjedima, koju je potpisalo više od 3300 ljudi.
Kako je u srijedu izvijestila TV Slovenija, stanovnici Rakitne su u strahu zbog čestih bliskih susreta s medvjedima, a osim toga, medvjedi prevrću kante za smeće i kompost, prema njihovim tvrdnjama.
Zbog prevrnutih kanti za smeće, stanovnici Rakitne pregovaraju s općinom Brezovica o uspostavljanju zajedničkog centralnog mjesta za prikupljanje biološkog otpada, prema riječima Marjane Šivice , prenosi N1 Slovenija.
Šivic je za STA rekao da na području Rakitne, "gdje ima prostora za tri, četiri ili pet medvjeda, živi otprilike četrdeset medvjeda". Prema njegovim riječima, u naselju uglavnom žive medvjedice s mladuncima i mladi medvjedi koji bježe iz šume većim medvjedima.
Šivic je također izrazio nezadovoljstvo odlukom upravnog suda, koji je 7. srpnja obustavio odluku o odstrelu 206 medvjeda, koju je Ministarstvo prirodnih resursa i prostornog planiranja donijelo krajem svibnja. Od procijenjenih 206, lovci su ove godine odstrijelili 24 medvjeda.
Zaustavljanje prakse gospodarenja medvjeda
Zbog problema s medvjedima, stanovnici Rakitne su krajem srpnja pripremili apel vladi za povratak profesionalnom gospodarenju medvjedima. Zahtijevaju da ministar prirodnih resursa i prostornog uređenja, vlada i premijer "isprave, dopune ili izdaju dodatnu dozvolu uz važeću dozvolu za uklanjanje medvjeda u skladu s preporukama struke, tako da ovogodišnje uklanjanje iznosi 206 medvjeda.
Traže i da se odmah zaustavi neprihvatljiva praksa gospodarenja medvjedima koju oblikuju odabrane nevladine organizacije i njihovi simpatizeri u vrhu vlasti, a pritom guraju struku i znanost u stranu, te da se odluke o gospodarenju medvjedima donose transparentno, na temelju stručnih argumenata, uz osiguranje zaštite medvjeda i sigurnosti lokalnog stanovništva".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas