Oglas

RAKITNA

Slovenci očajni: U ovoj regiji medvjeda je 10 puta više nego što bi ih trebalo biti

author
N1 Slovenija
|
18. ruj. 2025. 20:26
medvjed
Pixabay

Prema riječima voditeljice Lovačke obitelji Rakitna, Marjane Šivice, na području Rakitne u Sloveniji ima deset puta više medvjeda od uobičajenog. Na tome je području nedavno zabilježeno i nekoliko bliskih susreta s medvjedima.

Oglas

Stanovnici pokrenuli peticiju

Zbog neugodnosti koje uzrokuju medvjedi, stanovnici Rakitne pripremili su i peticiju vladi za povratak profesionalnom upravljanju medvjedima, koju je potpisalo više od 3300 ljudi.

Kako je u srijedu izvijestila TV Slovenija, stanovnici Rakitne su u strahu zbog čestih bliskih susreta s medvjedima, a osim toga, medvjedi prevrću kante za smeće i kompost, prema njihovim tvrdnjama.

Zbog prevrnutih kanti za smeće, stanovnici Rakitne pregovaraju s općinom Brezovica o uspostavljanju zajedničkog centralnog mjesta za prikupljanje biološkog otpada, prema riječima Marjane Šivice , prenosi N1 Slovenija.

Šivic je za STA rekao da na području Rakitne, "gdje ima prostora za tri, četiri ili pet medvjeda, živi otprilike četrdeset medvjeda". Prema njegovim riječima, u naselju uglavnom žive medvjedice s mladuncima i mladi medvjedi koji bježe iz šume većim medvjedima.

Šivic je također izrazio nezadovoljstvo odlukom upravnog suda, koji je 7. srpnja obustavio odluku o odstrelu 206 medvjeda, koju je Ministarstvo prirodnih resursa i prostornog planiranja donijelo krajem svibnja. Od procijenjenih 206, lovci su ove godine odstrijelili 24 medvjeda.

Zaustavljanje prakse gospodarenja medvjeda

Zbog problema s medvjedima, stanovnici Rakitne su krajem srpnja pripremili apel vladi za povratak profesionalnom gospodarenju medvjedima. Zahtijevaju da ministar prirodnih resursa i prostornog uređenja, vlada i premijer "isprave, dopune ili izdaju dodatnu dozvolu uz važeću dozvolu za uklanjanje medvjeda u skladu s preporukama struke, tako da ovogodišnje uklanjanje iznosi 206 medvjeda.

Traže i da se odmah zaustavi neprihvatljiva praksa gospodarenja medvjedima koju oblikuju odabrane nevladine organizacije i njihovi simpatizeri u vrhu vlasti, a pritom guraju struku i znanost u stranu, te da se odluke o gospodarenju medvjedima donose transparentno, na temelju stručnih argumenata, uz osiguranje zaštite medvjeda i sigurnosti lokalnog stanovništva".

Teme
gospodarenje medvjedima medvjedi rakitna slovenija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ