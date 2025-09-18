Je li Europa spremna za zimu?

Ipak, stvarni učinak na tržištu bio je ograničen. Zapadna Europa već je diverzificirala izvore energije, dok su uoči zime skladišta bila puna. „Pad obujma dotoka nije bio ogroman, iako su neke zemlje, posebno Slovačka, morale preusmjeriti dio nabave“, rekao je Marzek-Menzer. „Budući da je kraj sporazuma bio očekivan, nije izazvao velike poremećaje u cijenama ili opskrbi.“