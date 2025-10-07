Na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu nalazi se oko 160 izraelskih naselja u kojima živi približno 700.000 Židova. Njihov broj, kao i palestinski teritorij kojeg kontroliraju, polako ali sigurno raste. Palestinci traže uklanjanje svih naselja koja se prema međunarodnom pravu smatraju nezakonitima, dok izraelska vlada to osporava i tvrdi da su barem najveća naselja trajna te da su sva ukorijenjena u povijesnim pravima Izraela. Izrael ne priznaje pravo Palestinaca na vlastitu državu i tvrdi da je Zapadna obala dio izraelske domovine. Vlada je nakon dolaska na vlast 2022. najavila proširenje naselja, uz tvrdnju da bi stvaranje palestinske države ugrozilo sigurnost Izraela. Nemali dio Palestinaca, Arapa i arapskih država, pak, smatra da Izrael kao takav ne bi trebao uopće postojati. Među njima – barem kada je riječ o izraelskim Arapima – zadnjih desetljeća prednjači Hamas, teroristička organizacija koja vlada Pojasom Gaze i pod čijim će vodstvom prije dvije godine biti počinjen jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih terorističkih napada na Izrael u njegovoj povijesti.