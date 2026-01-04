Oglas

Lee Jae Myung

Južnokorejski predsjednik stigao u državni posjet Kini

Hina
04. sij. 2026. 07:37
South Korean President Lee Jae Myung and his wife Kim Hye-kyung arrive at Seoul Air base as they leave for Beijing, in Seongnam, South Korea, January 4, 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji
REUTERS/Kim Hong-Ji

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung stigao je u nedjelju u Peking kako bi započeo četverodnevni državni posjet Kini, izvijestila je kineska državna televizija CCTV.

Leeja prati više od 200 južnokorejskih poslovnih čelnika, rekao je CCTV, dodajući da se očekuje da će zemlje razgovarati o pitanjima poput ulaganja u lanac opskrbe, digitalnog gospodarstva i kulturne razmjene.

Očekuje se da će se Lee tijekom putovanja sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što je njihov drugi sastanak u samo dva mjeseca, a što je neobično kratak interval koji, prema analitičarima, signalizira veliki interes Kine za jačanje gospodarske suradnje i turizma.

Posjet, Leejev prvi Kini od preuzimanja dužnosti u lipnju, počinje nekoliko sati nakon što je Sjeverna Koreja lansirala balističke rakete i nakon što su SAD napale Venezuelu, pojačavajući globalne napetosti.

Južna Koreja je izjavila da će mir na Korejskom poluotoku biti na dnevnom redu tijekom putovanja.

Teme
Južna Koreja Kina Lee Jae Myung Xi Jinping

