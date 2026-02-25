Šušnjar u Americi: Jadranski naftovod je pouzdana alternativna ruta opskrbe neruskom naftom

Ministar je u razgovoru s američkim dužnosnicima istaknuo i važnost Inicijative triju mora, kojom Hrvatska trenutačno predsjeda, te izrazio očekivanje da će se razgovori o energetskoj sigurnosti i infrastrukturnim projektima nastaviti i na Summitu Inicijative triju mora, koji će se u travnju 2026. održati u Dubrovniku.