Šušnjar u Americi: Jadranski naftovod je pouzdana alternativna ruta opskrbe neruskom naftom

Ministar Ante Šušnjar od 24. do 27. veljače boravi u službenom posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, tijekom kojega u Washingtonu i Pittsburghu sudjeluje na nizu sastanaka i međunarodnih događanja posvećenih energetskoj sigurnosti i jačanju transatlantske suradnje, priopćeno je iz Ministarstva gospodarstva
Prvog dana posjeta u Washingtonu sudjelovao je na Transatlantic Gas Security Summitu, međunarodnom skupu posvećenom sigurnosti opskrbe energijom i budućnosti energetske suradnje između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Na skupu su sudjelovali predstavnici vlada, međunarodnih institucija i energetskog sektora iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država.
„Energetska sigurnost ne gradi se deklaracijama"
U raspravama na summitu ministar Šušnjar naglasio je da je energetska sigurnost danas jedno od ključnih pitanja europske stabilnosti i otpornosti, istaknuvši kako Hrvatska razvojem infrastrukture na Jadranu i povezivanjem energetskih sustava aktivno doprinosi sigurnosti opskrbe u srednjoj i jugoistočnoj Europi.
„Energetska sigurnost ne gradi se deklaracijama, nego infrastrukturom, povjerenjem i sposobnošću da se energija isporuči kada je najpotrebnije. Hrvatska je izgradila sustav koji to omogućuje i danas aktivno doprinosi stabilnosti opskrbe u ovom dijelu Europe“, poručio je ministar Šušnjar.
Na summitu je ministar održao bilateralni sastanak s američkim ministrom unutarnjih poslova Dougom Burgumom i ministrom energetike Chrisom Wrightom, s kojima je razgovarao o dugoročnoj energetskoj arhitekturi Europe, stabilnim transatlantskim LNG tokovima te razvoju infrastrukturnih projekata za diverzifikaciju opskrbe energijom u srednjoj i jugoistočnoj Europi.
Razgovaralo se i o projektima regionalne energetske infrastrukture, među kojima su Južna plinska interkonekcija s Bosnom i Hercegovinom te projekt Jonsko-jadranskog plinovoda, koji predstavlja važan strateški koridor za diverzifikaciju opskrbe plinom u regiji. Ministar je pritom naglasio da Jadranski naftovod predstavlja pouzdanu alternativnu rutu opskrbe neruskom naftom za srednju Europu, čime Hrvatska dodatno doprinosi stabilnosti regionalnoga energetskog sustava.
Inicijativa triju mora
Ministar je u razgovoru s američkim dužnosnicima istaknuo i važnost Inicijative triju mora, kojom Hrvatska trenutačno predsjeda, te izrazio očekivanje da će se razgovori o energetskoj sigurnosti i infrastrukturnim projektima nastaviti i na Summitu Inicijative triju mora, koji će se u travnju 2026. održati u Dubrovniku.
Osvrnuvši se na razgovore održane u Washingtonu i na zaključke summita, ministar Šušnjar poručio je: „Hrvatska je danas dio rješenja za energetsku sigurnost Europe i nastavit će aktivno jačati stabilne i pouzdane energetske pravce u srednjoj i jugoistočnoj Europi.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
