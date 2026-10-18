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Wichita, SAD

Kamionet se zaletio na dječju nogometnu utakmicu, dvoje poginulih

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Hina
|
18. lis. 2026. 09:57
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Američka policija
STEPHEN MATUREN / Getty Images via AFP

Kamionet se zaletio na dječju nogometnu utakmicu u Wichiti, u saveznoj državi Kansasu, pri čemu su poginuli šestogodišnji dječak i 35-godišnji muškarac, dok je još deset osoba s traumatskim ozljedama prevezeno u bolnicu, priopćila je policija u subotu.

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Ozljede su od lakših do teških, ali ni jedna zasad ne izgleda kao da je opasna za život, rekao je kapetan policije u Wichiti Aaron Moses na konferenciji za novinare. Dvije smrtno stradale osobe proglašene su mrtvima na mjestu događaja, dodao je.

Moses je rekao da je kamionetom upravljala 34-godišnja žena te da je vozilo završilo na travnatoj površini na zapadnom kraju sportskog kompleksa Stryker. Žena surađuje s istražiteljima, rekao je, no na pitanje je li uhićena odgovorio je samo da se nalazi u policijskom pritvoru.

„Znamo što se dogodilo, ali sada ulažemo velike napore kako bismo otkrili zašto se to dogodilo, a do tog odgovora još nismo došli”, rekao je načelnik policije u Wichiti Joe Sullivan.

Među ozlijeđenima su dvoje djece u dobi od pet godina, dvoje osmogodišnjaka, jedno devetogodišnje dijete i petero odraslih, priopćila je policija. Osim tih deset osoba, još jedna odrasla osoba hospitalizirana je zbog zdravstvenih problema koji nisu povezani s traumatskim ozljedama.

I dijete vozačice kamioneta igralo je nogomet u tom sportskom kompleksu, ali ne na terenu na kojem se dogodila nesreća, rekao je Moses. U kamionetu su se vozile i dvije maloljetne osobe, dodao je.

„Danas u Wichiti vlada velika tuga", izjavila je gradonačelnica Lily Wu. „Obitelji su došle u sportski kompleks Stryker kako bi provele subotnje poslijepodne gledajući svoju djecu koja igraju nogomet. Nitko nije mogao ni zamisliti tragediju koja će uslijediti”, rekla je.

Teme
policijska istraga prometna nesreća sportski kompleks stryker wichita žrtve nesreće

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