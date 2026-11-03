VIDEO / Kaos kod Kijeva: Građani se sukobili s Nacionalnom gardom, probili zid, policija odgovorila suzavcem

Prema navodima 1. korpusa Nacionalne garde, među vojnicima koji su se nalazili u zgradi bili su novomobilizirani pripadnici vojske, ali i oni koji su bili zadržani nakon samovoljnog napuštanja svojih vojnih postrojbi te su čekali raspoređivanje u nove postrojbe. Četvorica vojnika zadobila su ozljede i upućena su u bolnicu na pregled, javlja The Kyiv Independent.