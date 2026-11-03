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VIDEO / Kaos kod Kijeva: Građani se sukobili s Nacionalnom gardom, probili zid, policija odgovorila suzavcem
U Petropavlivskoj Borščahivki, naselju na periferiji Kijeva, došlo je do sukoba između građana i pripadnika Nacionalne garde koji su se nalazili u blizini jedne zgrade.
U službenom priopćenju 1. korpus Nacionalne garde „Azov” naveo je da su se 2. studenoga proširile „neprovjerene informacije” prema kojima su pripadnici vojske na „privremenoj lokaciji za smještaj” bili nezakonito pritvoreni i mučeni.
Prema navodima 1. korpusa Nacionalne garde, među vojnicima koji su se nalazili u zgradi bili su novomobilizirani pripadnici vojske, ali i oni koji su bili zadržani nakon samovoljnog napuštanja svojih vojnih postrojbi te su čekali raspoređivanje u nove postrojbe. Četvorica vojnika zadobila su ozljede i upućena su u bolnicu na pregled, javlja The Kyiv Independent.
„Zapovjedništvo Nacionalne garde, u suradnji s tijelima za provedbu zakona, preuzelo je nadzor nad istragom ovog slučaja”, priopćio je 1. korpus Nacionalne garde.
„Ako se dokaže da je na području vojne baze bilo nezakonitih činova nasilja, odgovorni će biti primjereno kažnjeni.”
Ukrajinska Nacionalna garda također je poručila da će pojedinosti o ozljedama i zdravstvenom stanju vojnika biti objavljene naknadno te ponovno naglasila da nije bilo smrtnih slučajeva.
Nacionalna policija potvrdila je da su njezini pripadnici bili na mjestu događaja te odbacila tvrdnje da su ljudi nezakonito pritvarani ili da je netko poginuo.
Prema policijskom priopćenju, službenici su upućeni na mjesto događaja nakon dojave ekipe privatne hitne pomoći koja je prijavila da joj je onemogućen pristup muškarcu unutar zgrade.
Voditelj preventivnih aktivnosti Nacionalne policije, rekao je novinarima da je glasine o nezakonitom pritvaranju vojnika prvotno proširila žena koja se predstavila kao vlasnica privatne tvrtke za hitnu medicinsku pomoć „Med-Prestige”.
Međutim, ukrajinski portal Slidstvo.Info izvijestio je da je tvrtka Med-Prestige prestala poslovati 2023. godine. Vozilo hitne pomoći koje se pojavilo na mjestu prosvjeda navodno je stvarni vlasnik tvrtke prodao još 2024. godine.
Prema pisanju Slidstvo.Info, žena koja je tvrdila da vodi Med-Prestige identificirana je kao 49-godišnja zaposlenica klinike za plastičnu kirurgiju.
Prosvjednici bacali jaja, probili zid, policija odgovorila suzavcem
Po dolasku na mjesto događaja policajci su zatekli pripadnike jedne postrojbe Nacionalne garde u blizini kuće, dok su se ispred nje okupili lokalni stanovnici.
Prema izvještajima novinara Kyiv Independenta s terena, velika skupina građana okupila se ispred stambene zgrade prosvjedujući zbog navodnog nezakonitog pritvaranja nekoliko desetaka muškaraca, za koje se činilo da su nedavno mobilizirani, a koje su držali pripadnici Nacionalne garde.
Prosvjednici su potom počeli bacati jaja na policajce i pripadnike Nacionalne garde te su probili zid od opeke pokušavajući ući u zgradu.
Snage sigurnosti odgovorile su suzavcem i pucnjevima upozorenja u zrak. Na mjesto događaja naknadno su stigla i pojačanja Nacionalne garde, izvijestili su novinari Kyiv Independenta.
Na mjesto događaja stigao je i autobus kojim se pokušalo prevesti desetak osoba koje su se nalazile u zgradi. Nije poznato je li autobus uspio napustiti područje jer su ga prosvjednici navodno pokušali zaustaviti i prerezati mu gume.
Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju napetu situaciju u kojoj okupljeni građani zahtijevaju pristup zgradi, tvrdeći da se unutra nalaze nezakonito pritvorene i ozlijeđene osobe.
Nekoliko kanala na Telegramu tvrdilo je da naoružani muškarci u podrumu zgrade drže oko 40 ljudi kao taoce. Pojavile su se i nepotvrđene informacije da je jedna osoba ubijena.
Obiteljima omogućen kontakt s vojnicima
Prema riječima ministra unutarnjih poslova Ivana Vihivskog, članovima obitelji zadržanih vojnika omogućeno je da s njima stupe u kontakt, a na mjesto događaja pozvani su i medicinski djelatnici te predstavnici javnosti.
Olha Rešetilova, ukrajinska vojna pravobraniteljica, izjavila je da se na lokaciji provodi pretraga te da će se utvrditi sve okolnosti događaja.
„Ured vojne pravobraniteljice zajedno sa zapovjedništvom Nacionalne garde Ukrajine radi na mjestu događaja u Petropavlivskoj Borščahivki”, rekla je Rešetilova.
„Svi pripadnici vojske su na sigurnom i pruža im se medicinska pomoć.”
Na mjesto događaja stigao i šef predsjedničkog ureda
Na mjesto događaja stigao je i predstojnik Ureda predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov.
„Došao sam ovamo vidjeti koji se vrag događa”, rekao je Budanov za novinsku agenciju UNIAN.
Budanov je naveo da se u zgradi nalazilo 14 vojnika te da su pokušaji prijevoza ozlijeđenih pripadnika vojske bili otežani zbog blokade koju su postavili prosvjednici.
„Ovo je nešto što se jednostavno ne bi smjelo događati i nije u redu”, izjavio je Budanov za Channel 24.
Okolnosti incidenta i dalje su nejasne, a nadležna tijela nastavljaju istragu.
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