Otkriveno zašto je Trump smijenio šeficu domovinske sigurnosti: "Bio je bijesan kao stršljen"

Dnevnik.hr piše kako to nije bio jedini razlog jer je i prije nemilog događaja Trump već bio na rubu da smijeni Noem. Ono što je potaknulo njegovu frustraciju sada već bivšom ministricom domovinske sigurnosti je to što je u utorak senatorima tvrdila kako je Trump odobrio 220 milijuna dolara za oglase u kojima se pojavljuje samo ona. Svakako, njezino neodgovaranje na pitanje je bio presudan trenutak za njezinu smjenu.