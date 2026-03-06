Otkriveno zašto je Trump smijenio šeficu domovinske sigurnosti: "Bio je bijesan kao stršljen"

Donalda Trumpa je na smjenu ministrice domovinske sigurnosti, Kristi Noem, takozvanu "ICE Barbiku" navodno potaknulo izbjegavanje odgovora na pitanje je li imala aferu sa savjetnikom Coreyjem Lewandowskim
Oglas
Dnevnik.hr piše kako to nije bio jedini razlog jer je i prije nemilog događaja Trump već bio na rubu da smijeni Noem. Ono što je potaknulo njegovu frustraciju sada već bivšom ministricom domovinske sigurnosti je to što je u utorak senatorima tvrdila kako je Trump odobrio 220 milijuna dolara za oglase u kojima se pojavljuje samo ona. Svakako, njezino neodgovaranje na pitanje je bio presudan trenutak za njezinu smjenu.
Priznanje da spava s podređenim?
"Pitanje o aferi na saslušanju zapravo je bila kap koja je prelila čašu. Bilo je prokleto brutalno", rekao je jedan od izvora o odgovoru Kristi Noem, koji je široko protumačen kao priznanje da spava sa svojim podređenim. Njezin suprug Bryon Noem, s kojim je u braku 34 godine, bio je na saslušanju, piše New York Post. Noem je na saslušanju odbila odgovoriti na pitanje o svom odnosu s Coreyjem Lewandowskim, nazvavši pitanje "smećem".
Na pitanje zastupnice Sydney Kamlager-Dove odgovorila je kako je šokirana da se u odboru spuštaju na razinu tabloidnog smeća te da je Lewandowski zaposlenik Bijele kuće, a takvih je u Vladi tisuće. Kroz cijelo saslušanje od Noem se zahtijevalo da odgovori s da ili ne, ali ona to nikada nije učinila. "Stvarno mislim da morate reći riječ ne u zapisnik kako biste to mogli razjasniti", rekao je zastupnik Jared Moskowitz.
"Trump je bio bijesan kao stršljen"
Drugi izvor, prenosi Dnevnik.hr, složio se kako se sve to gomilalo te je na kraju i prelomilo. Corey Lewandowski je na upit oko same afere rekao kako se od njega traži da nagađa o stvarima u koje nema uvid.
Do njezine smjene je došlo ubrzo nakon što je Trump rekao da je lagala Kongresu o njegovu odobrenju troškova za oglašavanje. Bez obzira na sve i dalje se smatra kako su oglasi bili povod, a sve nakon toga je samo otklonilo sumnju o smjeni.
Trump je nakon njezine smjene bio bijesan kao stršljen, rekao je novinarima John Kennedy te dodao da je odmah nakon svjedočenja u Senatu razmatrao da je zamijeni Mullinom.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas