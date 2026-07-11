Oglas

EVAKUIRAJU TURISTE

VIDEO / Katastrofa u Španjolskoj: I dalje se širi požar u Andaluziji, 12 mrtvih

author
Hina
|
11. srp. 2026. 20:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
REUTERS
Violeta Santos Moura/REUTERS

Razorni šumski požar na jugu Španjolske nastavio se širiti u subotu nakon što je usmrtio najmanje 12 osoba i uništio 6600 hektara šume i makije u andaluzijskoj provinciji Almerija.

Oglas

Međutim, s obzirom na višu vlažnost i slabije vjetrove napori u gašenju su nešto olakšani,  izvijestila je državna televizija RTVE, pozivajući se na glasnogovornika hitnih službi koje djeluju u tom području.

Požar, za koji se smatra da ga je u četvrtak izazvao kvar na dalekovodu, koncentriran je oko općina Los Gallardos i Bedar, otprilike 70 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada provincije Almerije.

Govoreći u operativnom centru, ministar pravosuđa Felix Bolanos rekao je da je dio požara stavljen pod nadzor, dok situacija u drugim područjima ostaje teška. Autocesta A7, koja je djelomično bila zatvorena u petak, ponovno je otvorena.

REUTERS
Violeta Santos Moura/REUTERS

Evakuacija turista s plaža i iz kampova

Vatra je aktivna u blizini popularnih mediteranskih plaža poput Playa de Mojacar. Nešto manje od 1500 osoba moralo je napustiti svoje domove i kamp, uključujući turiste uglavnom iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Požar je zarobio i usmrtio nekoliko osoba na ulicama prve noći, nekoliko sati nakon što je izbio. Prema vlastima, žrtve su pokušavale pobjeći od plamena, ali su odabrale pogrešan pravac bijega. Osam osoba teže je ozlijeđeno.

Na temelju raznih dokaza, vlasti su gotovo sigurne da je nekoliko britanskih i belgijskih državljana među poginulima, piše dpa.

Međutim, žrtve prvo treba identificirati, što se pokazuje teškom zadaćom.

Pročitajte još

Teme
požar španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ