Kibernetički udar na europske zračne luke: Što znamo o napadima?

Savjetovala je da zrakoplovstvo može izgraditi otpornost primjenom slojevitog pristupa: rigoroznim zakrpavanjem i ažuriranjem softvera kako bi se zatvorile ranjivosti, kontinuiranim nadzorom neuobičajenih aktivnosti koje mogu ukazivati na upad te implementacijom jasnih, dobro testiranih rezervnih sustava koji osiguravaju da zračne luke i zrakoplovne kompanije mogu nastaviti raditi čak i kad kritički digitalni alati padnu iz funkcije.



Međutim, dodala je, “ovaj se izazov ne može rješavati izolirano” te je preporučila bolje razmjenjivanje informacija između vlada, zrakoplovnih kompanija i tehnoloških dobavljača kako bi, kad jedna zemlja prijavi napad, druge brže mogle poduzeti mjere za njegovo suzbijanje.