Kijev: Mađarska misija za Družbu je skupina turista

Članovi mađarskog izaslanstva koji bi trebali utvrditi oštećenja na naftovodu Družba u Ukrajini nemaju službeni status i u zemlju su ušli kao turisti, objavilo je u srijedu ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova.
Oglas
"Svaka osoba iz šengenskih zemalja može kao turist ući na ovaj način", rekao je glasnogovornik Georgi Tihi.
"Ta skupina ljudi nema službeni status ni dogovorene službene sastanka na teritoriju Ukrajine, pa ih je krivo nazivati delegacijom", dodao je.
Mađarska je ranije u srijedu objavila da je u Ukrajinu poslala tim koji bi trebao istražiti oštećenja na naftovodu Družba, u vrijeme kada Mađarska želi ponovno pokrenuti dotok ruske nafte zbog rastućih cijena uzrokovanih ratom na Bliskom istoku.
Družba je u središtu spora Budimpešte i Kijeva od siječnja kada je njome prekinut transport energenata. Mađarska je zbog toga prošlog mjeseca uložila veto na nove sankcije EU-a Rusiji i na zajam Ukrajini.
"Vlada je formirala delegaciju koja bi trebala utvrditi činjenice vezane za naftovod Družbu", rekao je zamjenik ministra energetike Gabor Czepek na Facebook. "Naš je posao ustanoviti stanje naftovoda i stvoriti uvjete za njegovo ponovno pokretanje".
Mađarska i Slovačka, jedine članice EU-a koje još uvoze rusku naftu, optužuju Ukrajinu da iz političkih razloga namjerno odgađa ponovni dotok.
Ukrajina pak tvrdi da je naftovod oštećen u napadu ruskog drona i da se ne može tako brzo popraviti.
Czepek je rekao da je i Slovačka dio misije koja ima četiri člana.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas