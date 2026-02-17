Kina je domovina čaja i najveći svjetski proizvođač. U 2024. izvezla je 374.100 tona čaja, za 1,79 posto više nego u 2023., prema podacima odbora za industriju čaja pri kineskoj udruzi za promociju međunarodne poljoprivredne suradnje. Uvezeno je čak 54 tisuće tona čaja, za 38,34 posto više nego u prethodnoj godini.