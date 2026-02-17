Kina je objavila smjernice za poticanje industrije čaja, odredivši da bi vrijednost cijelog lanca trebala do kraja desetljeća dosegnuti 1,5 bilijuna juana (oko 216 milijardi američkih dolara), prema izvješću Global Timesa.
Smjernice je objavilo pet vladinih tijela, uključujući ministarstvo industrije i informacijske tehnologije, a trebale bi značajno poboljšati kvalitetu i učinkovitost sektora. Do 2030. godine Kina planira uspostaviti dobro opskrbljen, ekološki prihvatljiv i međunarodno konkurentan sustav.
Smjernice također postavljaju ciljeve za 2028. godinu, određujući kontinuirani napredak u glavnim tradicionalnim regijama-proizvođačima i kontinuirano poboljšanje kvalitete i učinkovitosti prepoznatljivih lokalnih proizvođača napitka, navodi novinska agencija Xinhua.
Planira se i modernizacija industrijskog lanca, uz širi raspon proizvoda i raznovrsnije mogućnosti za potrošače.
Kako bi se ostvarili ti ciljevi, smjernice ocrtavaju niz zadataka, uključujući jačanje znanstveno-tehnoloških inovacijskih kapaciteta, potporu proizvođačima i unapređenje specijaliziranih industrijskih klastera.
Također potiču proširenu upotrebu čajne sirovine i sastojaka na bazi čaja u kozmetičkoj i u industriji njege zdravlja, te u proizvodnji kućanskih potrepština.
Kina je domovina čaja i najveći svjetski proizvođač. U 2024. izvezla je 374.100 tona čaja, za 1,79 posto više nego u 2023., prema podacima odbora za industriju čaja pri kineskoj udruzi za promociju međunarodne poljoprivredne suradnje. Uvezeno je čak 54 tisuće tona čaja, za 38,34 posto više nego u prethodnoj godini.
