Oglas

"krše trgovinska pravila"

Kina pozvala Washington da ukine jednostrane carinske mjere: "Nisu u interesu nijedne strane"

author
Hina
|
23. velj. 2026. 07:07
Donald Trump
Giuseppe CACACE / AFP

Kina provodi 'potpunu procjenu' presude Vrhovnog suda SAD-a o carinama i pozvala je Washington da ukine 'relevantne jednostrane carinske mjere' protiv svojih trgovinskih partnera, priopćilo je kinesko ministarstvo trgovine u ponedjeljak.

Oglas

Ovi komentari uslijedili su nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud nanio predsjedniku Donaldu Trumpu ozbiljan udarac ukidanjem mnogih carina koje je koristio u globalnom trgovinskom ratu, uključujući neke usmjerene protiv suparničke Kine.

Nakon što je sud u petak poništio Trumpovu odluku o carinama, američki predsjednik je najavio privremene i sveobuhvatne carine od 10 posto, koje je dan kasnije povećao na 15 posto.

"Jednostrane američke carine... krše međunarodna trgovinska pravila i domaće zakone SAD-a i nisu u interesu nijedne strane", kazalo je kinesko ministarstvo.

Ministarstvo je navelo da je primijetilo kako SAD planira održati carine trgovinskim partnerima putem alternativnih sredstava, uključujući trgovinske istrage. 

"Kina će i dalje pomno pratiti situaciju i čvrsto štititi svoje interese", priopćili su iz Ministarstva.

Trump će putovati u Kinu od 31. ožujka do 2. travnja na dugo očekivani sastanak čelnika dvaju najvećih svjetskih gospodarstava, prenosi Reuters.

Teme
Washington carine kina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ