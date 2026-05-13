Kinezi Rubiju zbog sankcija mijenjali prezime. Na mrežama mu se smiju zbog trenirke: "Maduro iz State Departmenta"

Rubio je također privukao pozornost zbog odabira odjeće za putovanje. Direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung na X-u je objavio fotografiju iz aviona na kojoj je Marco Rubio u trenirci. No, mnogi su primijetili da se ne radi o "običnoj" trenirci, već o istom modelu u kojem je uhićen bivši venezuelanski čelnik Nicolas Maduro.