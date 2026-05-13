NIKE DIPLOMACIJA

Kinezi Rubiju zbog sankcija mijenjali prezime. Na mrežama mu se smiju zbog trenirke: "Maduro iz State Departmenta"

13. svi. 2026. 08:52
Američka delegacija predvođena predsjednikom Donaldom Trumpom otputovala je u Kinu, gdje će održati sastanke s Xi Jinpingom i drugim kineskim dužnosnicima, a državni tajnik Marco Rubio na ovom je putovanju privukao posebnu pozornost.

Rubio putuje u Kinu unatoč činjenici da je pod sankcijama Pekinga. Iako se očekivalo da će mu biti zabranjen ulazak u Kinu, zbog specifičnosti situacije, vlasti u ovoj zemlji odlučile su se na neobičan potez koji je omogućio američkom državnom tajniku putovanje.

Neposredno prije nego što je preuzeo dužnost u siječnju 2025., kineska vlada i službeni mediji počeli su koristiti drugačiji kineski znak za "ru" kako bi predstavljali prvi slog njegovog prezimena.

Dvojica diplomata rekla su AFP-u da vjeruju da je Kina napravila ovu promjenu jer je Rubio bio pod sankcijama, koje su uključivale zabranu ulaska, prema starom načinu pisanja njegovog imena.

Kina je u utorak izjavila da neće blokirati Rubija zbog njegovih prošlih postupaka. "Sankcije su usmjerene na riječi i postupke gospodina Rubija u vezi s Kinom, kad je bio senator", rekao je glasnogovornik kineskog veleposlanstva Liu Pengyu, prenosi Klix.ba.

Rubio je također privukao pozornost zbog odabira odjeće za putovanje. Direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung na X-u je objavio fotografiju iz aviona na kojoj je Marco Rubio u trenirci. No, mnogi su primijetili da se ne radi o "običnoj" trenirci, već o istom modelu u kojem je uhićen bivši venezuelanski čelnik Nicolas Maduro.

"Tajnik Rubio nosi Nike Tech Venezuela u Air Force One!" napisao je Cheung. Mnogi su se narugali Rubiovom odabiru odjeće, nazivajući ga "Madurom State Departmenta" i novim licem Nike diplomacije.

