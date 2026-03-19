Uočeni nepoznati dronovi iznad vojne baze u kojoj žive Rubio i Hegseth

Dronovi iznad Fort McNaira potaknuli su dužnosnike da razmotre premještanje Rubija i Hegsetha
Američki dužnosnici otkrili su neidentificirane dronove iznad vojne baze u Washingtonu u kojoj žive državni tajnik Marco Rubio i šef Pentagona Pete Hegseth, izvijestio je u srijedu Washington Post, pozivajući se na tri osobe upoznate sa situacijom.
Dužnosnici još nisu utvrdili odakle su dronovi došli, navodi se u izvješću, pozivajući se na dvije osobe.
Dronovi iznad Fort McNaira potaknuli su dužnosnike da razmotre premještanje Rubija i Hegsetha, navodi se u izvješću.
Međutim, oni se nisu preselili, dodaje se u izvješću, pozivajući se na visokog dužnosnika administracije.
List navodi da američka vojska pomnije prati potencijalne prijetnje zbog povišene razine pripravnosti u vezi s ratom SAD-a i Izraela protiv Irana.
Reuters nije mogao odmah neovisno potvrditi izvješće.
Pentagon i američko Ministarstvo vanjskih poslova nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, a glasnogovornik Pentagona Sean Parnell odbio je raspravljati o dronovima i s Washington Postom.
„Ministarstvo ne može komentirati kretanja ministra (Hegsetha) iz sigurnosnih razloga, a izvještavanje o takvim kretanjima krajnje je neodgovorno“, rekao je za Post.
