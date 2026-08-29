OSAM OZLIJEĐENIH
Kličko: U ruskom napadu dronovima na Kijev poginula dvogodišnja djevojčica
U ruskim napadima dronovima na ukrajinsku prijestolnicu u subotu poginula je najmanje jedna osoba, dok ih je još osam ozlijeđeno, objavile su vlasti.
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Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da je poginula dvogodišnja djevojčica.
Zračna uzbuna i dalje je na snazi u cijelom Kijevu. U međuvremenu, spasilačke operacije nastavljene su u Mili, zapadno od Kijeva, nakon razornog ruskog napada na skladište streljiva u stambenoj četvrti.
Prema riječima ministra unutarnjih poslova Ivana Vihivskog, četiri osobe prijavljene su kao nestale.
Najmanje 37 osoba poginulo je, a oko 40 ih je ozlijeđeno u napadu u petak navečer, prema najnovijim podacima.
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