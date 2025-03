Djevojka koja je bila u klubu u Kočanima: Moja prijateljica je nastradala, na izlazu smo padali jedni preko drugih

Podijeli :

Cijelu regiju u nedjelju ujutro potresla je vijest da je u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji poginulo 59 osoba, a 155 ozlijeđeno.

Zbog toga je u Sjevernoj Makedoniji proglašena sedmodnevna žalost.

Kako javlja reporter N1 Srbija, mnogi od najmanje 150 ozlijeđenih nalaze se u bolnicama diljem Sjeverne Makedonije.

U nedjelju ništa nije radilo, od restorana do butika i dućana… Ljudi i jutros pale svijeće. Ubijeno je 59 ljudi, 59 djece.

Požar je izbio u noćnom klubu, u kojem je, prema riječima ministra unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije, bilo dvostruko više ljudi od broja prodanih ulaznica.

Državni tužitelj kaže da je bilo mnogo propusta, govorio je o nizu propusta u protupožarnoj zaštiti, materijali koji su korišteni nisu bili adekvatni, lako su zapaljivi pa se strop zapalio u sekundi. Tužitelj govori i o tome da je rezervni ulaz bio zatvoren nekakvim predmetima, pokrivačima, nije se ni vidio, a s vanjske strane su bili katanci, taj ulaz se nije mogao koristiti za evakuaciju.

U nedjelju navečer je, kaže reporter N1, trg bio prepun, a nema osobe u gradu koji broji oko 20 tisuća stanovnika, a da nije izgubio nekoga koga je poznavao ili mu je rod.

Jedna djevojka je tu večer bila u klubu i kaže da je bila velika gužva te da je bila u blizini vrata. “Dok sam izlazila, padali smo jedno preko drugog. Policija nas je izvukla. Moja prijateljica iz škole je nastradala, to je strašno, nemam emocija kako to izraziti, to je strašno. Samo su jedna vrata bila funkcionalna. Inače je gužva, ali danas je bila prava gužva. Nisu tražili osobne iskaznice”, posvjedočila je.

Tko je kriv?

Reporter N1 kaže da je u klubu bilo maloljetnika te da se nisu pridržavali mnogih pravila.

Državni dužnosnici za ovu tragediju okrivljuju dio bivšeg rukovodstva, kažu da je ustanova radila s krivotvorenom dozvolom, a državni odvjetnik potvrdio da je uhićeno 20 osoba, dok ih je 10 u pritvoru.

Mito i korupcija, kako je rekao premijer Sjeverne Makedonije, uzrok su ove nesreće.

