90 milijardi eura

Zelenski se oglasio nakon što je Europska unija osigurala zajam Ukrajini

N1 Info
19. pro. 2025. 10:15
Stephanie Lecocq / REUTERS

Ukrajinski predsjednik zahvalio je europskim čelnicima nakon što su isposlovali novi zajam u iznosu od 90 milijardi eura.

"Hvala svim čelnicima Europske unije na odluci Europskog vijeća o financijskoj potpori Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura za razdoblje 2026.–2027. To je značajna potpora koja uistinu jača našu otpornost", napisao je Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X.

"Važno je da ruska imovina ostaje zamrznuta i da je Ukrajina dobila financijsko-sigurnosno jamstvo za naredne godine. Hvala na rezultatu i jedinstvu. Zajedno štitimo budućnost našeg kontinenta", dodao je.

Podsjetimo, čelnici Europske unije odlučili su u petak zadužiti se za financiranje ukrajinske obrane od Rusije za sljedeće dvije godine umjesto korištenja zamrznute ruske imovine, čime su se zaobišle podjele oko plana financiranja Kijeva.

"Danas smo odobrili odluku o davanju 90 milijardi eura Ukrajini", rekao je predsjedatelj samita EU-a Antonio Costa na konferenciji za novinare rano u petak ujutro nakon višesatnih razgovora među čelnicima u Bruxellesu. "Hitno ćemo osigurati zajam podržan proračunom Europske unije."

Europska unija Financijska potpora Ukrajini Jedinstvo EU-a Volodimir Zelenski Zamrznuta ruska imovina Zelenski rat u Ukrajini

