Zelenski se oglasio nakon što je Europska unija osigurala zajam Ukrajini

Ukrajinski predsjednik zahvalio je europskim čelnicima nakon što su isposlovali novi zajam u iznosu od 90 milijardi eura.
"Hvala svim čelnicima Europske unije na odluci Europskog vijeća o financijskoj potpori Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura za razdoblje 2026.–2027. To je značajna potpora koja uistinu jača našu otpornost", napisao je Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X.
"Važno je da ruska imovina ostaje zamrznuta i da je Ukrajina dobila financijsko-sigurnosno jamstvo za naredne godine. Hvala na rezultatu i jedinstvu. Zajedno štitimo budućnost našeg kontinenta", dodao je.
Podsjetimo, čelnici Europske unije odlučili su u petak zadužiti se za financiranje ukrajinske obrane od Rusije za sljedeće dvije godine umjesto korištenja zamrznute ruske imovine, čime su se zaobišle podjele oko plana financiranja Kijeva.
I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025
"Danas smo odobrili odluku o davanju 90 milijardi eura Ukrajini", rekao je predsjedatelj samita EU-a Antonio Costa na konferenciji za novinare rano u petak ujutro nakon višesatnih razgovora među čelnicima u Bruxellesu. "Hitno ćemo osigurati zajam podržan proračunom Europske unije."
