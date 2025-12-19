Viktor Orban: Uspjeli smo spriječiti da Europa uđe u rat s Rusijom

Mađarski premijer Viktor Orbán tvrdi da je Mađarska na summitu Europske unije uspjela spriječiti izravno uplitanje Europe u rat s Rusijom i odbila sudjelovati u financiranju Ukrajine putem novog europskog zajma.
Na platformi X je naveo da su pregovori u Bruxellesu trajali cijelu noć, a da je Mađarska zajedno s nekoliko država uspjela blokirati dio prijedloga koji se odnosio na korištenje zamrznute ruske imovine.
"Iza nas je duga i iscrpljujuća noć. Uspjeli smo ukloniti neposrednu opasnost od rata. Nismo dopustili da Europa krene u sukob s Rusijom korištenjem ruske imovine", poručio je Orbán.
"Mađarska je izbjegla ogroman financijski teret"
Smatra da bi sporni plan Mađarskoj nametnuo iznimno velik financijski teret.
"Takva bi odluka uvukla Europu u rat, a Mađarskoj nametnula trošak od bilijun forinti. Time smo zaštitili mađarske obitelji", rekao je.
Istodobno je potvrdio da su ostale članice Europske unije ipak odlučile odobriti financijsku pomoć Ukrajini u obliku zajma za sljedeće dvije godine.
"Ukupno 24 države članice odlučile su Ukrajini odobriti ratni zajam za iduće dvije godine. Ako Ukrajina ne bude mogla vratiti taj novac, obveza otplate past će na europske zemlje", naveo je Orbán.
Istaknuo suradnju s Češkom i Slovačkom
Orbán je naglasio da Mađarska, Slovačka i Češka nisu podržale taj model financiranja te dodao da je suradnja unutar Višegradske skupine ponovno oživjela.
"Srećom, suradnja V3 ponovno funkcionira. Mađarska, Slovačka i Češka odlučile su ne sudjelovati u tom projektu. Time smo svoju djecu i unuke poštedjeli tereta golemog zajma od 90 milijardi eura", napisao je.
Dodao je i da bi udio Mađarske u tom zajmu premašio 400 milijardi forinti.
Unatoč odluci većine članica, Orbán tvrdi da se u Bruxellesu i dalje, kako kaže, radi na pripremama za rat.
"Loša vijest je da se ratne pripreme u Bruxellesu očito nastavljaju. Mađarska će i dalje biti glas mira u Europi i neće dopustiti da se novac mađarskih poreznih obveznika koristi za financiranje Ukrajine", poručio je.
Zaključno je rekao da samo, kako tvrdi, "vlada domoljuba" može jamčiti mir i spriječiti odljev mađarskog novca prema Ukrajini.
"Da Mađarskom upravlja Bruxelles, bili bismo gurnuti u rat, a sav naš novac potrošen na potporu Ukrajini. To ne možemo i nećemo dopustiti", zaključio je Orbán.
