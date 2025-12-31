Koje je sve države Izrael napao u 2025.?

Čak i nakon što je primirje stupilo na snagu u studenome 2024., Izrael je nastavio s čestim napadima, uglavnom koncentriranima u južnom Libanonu, ali i u dolini Bekaa te na periferiji glavnog grada Bejruta. Izraelska vojska i dalje drži vojnike na pet uzvisina u južnom Libanonu, unatoč formalnoj obvezi povlačenja s tog područja.