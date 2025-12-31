Koje je sve države Izrael napao u 2025.?

Izrael je ove godine napao više zemalja nego bilo koja druga država. Tijekom 2025. godine Izrael je napao najmanje šest zemalja, uključujući Palestinu, Iran, Libanon, Katar, Siriju i Jemen.
Također je izveo napade u teritorijalnim vodama Tunisa, Malte i Grčke na flotile s humanitarnom pomoći koje su plovile prema Gazi.
Prema podacima Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), neovisnog monitora sukoba, Izrael je od 1. siječnja do 5. prosinca proveo najmanje 10.631 napad, što predstavlja jednu od najšire rasprostranjenih geografskih vojnih ofenziva u jednoj godini, piše Al Jazeera.
Kako se mjere napadi?
ACLED prikuplja i bilježi prijavljene informacije o političkom nasilju, prosvjedima i drugim odabranim nenasilnim, politički značajnim događajima iz lokalnih, nacionalnih i međunarodnih medijskih izvora te međunarodnih institucija.
Za mapiranje izraelskih napada tijekom protekle godine filtrirani su nasilni događaji, uključujući zračne i bespilotne napade, topničko granatiranje i raketne udare, eksplozive na daljinsko upravljanje te druge oružane napade.
Ovi događaji obuhvaćaju nasilne napade izraelskih snaga, ali isključuju značajan porast napada izraelskih doseljenika na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali. Također ne uključuju druge izraelske akcije, poput rušenja kuća ili noćnih racija koje se odvijaju svakodnevno.
Gdje je Izrael najviše napadao?
Gaza je ostala najsmrtonosnije područje, gdje je Izrael ove godine ubio više od 25.000 ljudi i ranio najmanje 62.000.
Izrael je stotine puta prekršio primirje u Gazi, koje je stupilo na snagu u podne 10. listopada, pri čemu je ubijeno najmanje 400 Palestinaca, a 1.100 je ranjeno.
Izrael je također više puta prekršio prvo primirje ranije tijekom 2025. godine, koje je na kraju i okončano.Prema podacima ACLED-a, u 2025. godini, zaključno s 5. prosincem 2025., Izrael je izveo napade:
- na Gazu i okupiranu Zapadnu obalu 8.332 puta
- na Libanon 1.653 puta
- na Iran 379 puta
- na Siriju 207 puta
- na Jemen 48 puta
- na Katar jednom
- u vodama Tunisa dvaput, a u malteškim i grčkim vodama po jednom
Palestina
Ove se statistike temelje na provjerenim izvješćima te vjerojatno podcjenjuju stvarni broj napada zbog nedostatka izvještavanja u ratnim zonama. Tijekom godine Izrael je izveo najmanje 8.332 napada diljem Palestine – u prosjeku 25 dnevno.
To uključuje najmanje 7.024 napada u Gazi i 1.308 na okupiranoj Zapadnoj obali.
Unatoč ranijem primirju koje je započelo 19. siječnja, a koje je Izrael prekršio do 18. ožujka, napadi diljem Gaze su se nastavili, uključujući napade na ljude koji su tražili humanitarnu pomoć.
Izrael je Gazu pretvorio u ruševine i prisilio na raseljavanje dva milijuna ljudi. Satelitske snimke od 18. ožujka do 22. svibnja pokazuju područje u gradu Gazi prepuno tisuća raseljenih osoba.
Izrael je također intenzivirao napade na Zapadnoj obali, pokrenuvši najveću vojnu ofenzivu u posljednjih nekoliko desetljeća, s ciljem gušenja otpora i jačanja kontrole u područjima poput Jenina, Tulkarema i izbjegličkih kampova Nur Shams.
Dodatno, a što nije uključeno u ove brojke, zabilježen je i porast nasilja izraelskih doseljenika.
Do sada je u 2025. godini Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) dokumentirao rekordnih 1.680 napada doseljenika u više od 270 zajednica – u prosjeku pet dnevno.
Libanon
Unatoč primirju s Hezbollahom, Izrael je ove godine izveo više od 1.653 napada na Libanon, u prosjeku gotovo pet napada dnevno.
Čak i nakon što je primirje stupilo na snagu u studenome 2024., Izrael je nastavio s čestim napadima, uglavnom koncentriranima u južnom Libanonu, ali i u dolini Bekaa te na periferiji glavnog grada Bejruta. Izraelska vojska i dalje drži vojnike na pet uzvisina u južnom Libanonu, unatoč formalnoj obvezi povlačenja s tog područja.
Satelitske snimke iz Dhayre u južnom Libanonu pokazuju cijela područja sravnjena sa zemljom izraelskim napadima.
Iran
Dana 13. lipnja Izrael je pokrenuo val napada sa 200 zrakoplova, gađajući desetke nuklearnih, vojnih i infrastrukturnih ciljeva diljem Irana, uključujući glavno nuklearno postrojenje u Natanzu.
Tijekom 12-dnevnog sukoba Izrael je također napadao stambene četvrti, pri čemu je ubijeno nekoliko nuklearnih znanstvenika i vojnih zapovjednika.
Dana 22. lipnja Sjedinjene Američke Države pridružile su se napadima, bombardirajući tri nuklearna postrojenja u Fordowu, Natanzu i Isfahanu. Iran je uzvratio stotinama balističkih projektila usmjerenih na izraelske gradove.
Prema evidenciji ACLED-a, Izrael je u tom razdoblju izveo najmanje 379 napada u 28 od 31 iranske pokrajine, koristeći zračne i bespilotne napade.
Sirija
Tijekom protekle godine Izrael je izveo više od 200 napada na Siriju, pri čemu je većina napada bila koncentrirana u južnim guverneratima Quneitra, Daraa i Damask.
Iako su se izraelski zračni napadi posljednje godine intenzivirali, Izrael godinama napada Siriju, opravdavajući svoje postupke tvrdnjama da uklanja iranske vojne instalacije.
Od pada Assadove vlade u prosincu 2024., Izrael tvrdi da nastoji spriječiti da oružje dospije u ruke „ekstremista“ – termin koji je primjenjivao na različite aktere, a posljednje i na Hayat Tahrir al-Sham (HTS), glavnu sirijsku skupinu koja je predvodila operaciju svrgavanja Bašara al-Asada.
Dana 16. srpnja Izrael je pogodio sjedište sirijskog Ministarstva obrane i područje u blizini predsjedničke palače u Damasku, čime je dramatično eskalirao još jednu vojnu frontu u regiji.
Jemen
Prema ACLED-u, tijekom protekle godine Izrael je izveo najmanje 48 napada na Hutije u Jemenu, udaljenom oko 1.200 km.
Dana 28. kolovoza 2025. izraelski zračni napadi pogodili su sastanak vlade Hutija u glavnom gradu Sani, pri čemu su ubijeni hutijski premijer Ahmed al-Rahawi i još nekoliko visokih dužnosnika.
Izrael je također ciljao infrastrukturu pod kontrolom Hutija u Jemenu, uključujući međunarodnu zračnu luku Sanaa, luku Hodeidah i nekoliko elektrana.
Dana 6. svibnja 2025. SAD i Hutiji dogovorili su prekid međusobnih napada. Međutim, taj sporazum nije uključivao obustavu operacija protiv Izraela, kojeg su Hutiji nastavili napadati dronovima i projektilima u znak solidarnosti s Palestincima u Gazi.
Katar
Dana 9. rujna Izrael je napao glavni grad Katara, Dohu, dok se vodstvo Hamasa sastajalo kako bi raspravljalo o primirju za Gazu koje su predložile SAD.
Napad se dogodio u području West Bay Lagoon u Dohi, gdje se nalaze brojne strane ambasade, škole, supermarketi te stambeni kompleksi u kojima žive Katarci i strani državljani.
U napadu je ubijeno šest osoba, uključujući sina visokog čelnika Hamasa Khalila al-Hayye, ravnatelja njegova ureda, tri tjelohranitelja i jednog katarskog sigurnosnog službenika. Najviši čelnici Hamasa navodno su preživjeli napad.
Nakon izraelskog napada, američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se Kataru daje izričito sigurnosno jamstvo u slučaju „vanjskog napada“.
Tijekom 2025. godine više međunarodnih flotila slobode isplovilo je prema Gazi s ciljem dostave pomoći opkoljenom stanovništvu i osporavanja izraelske ilegalne blokade.
Međunarodne vode
Dok se 2. svibnja pripremao za isplovljavanje prema Gazi, brod Conscience, kojim upravlja Freedom Flotilla Coalition, pogođen je dvaput naoružanim dronovima, samo 14 nautičkih milja (26 km) od obale Malte. Napad je izazvao požar, a četiri osobe zadobile su lakše ozljede, uključujući opekline i posjekotine.
Dana 9. rujna flotila Global Sumud, koja je plovila prema Gazi, pogođena je dronom u tuniskoj luci Sidi Bou Said, što je izazvalo požar, no svi putnici i članovi posade ostali su sigurni.
Dana 24. rujna Izrael je napao organizatore flotile, koji su izvijestili da su s brodova smještenih u blizini Grčke čuli eksplozije i vidjeli višestruke napade dronovima.
