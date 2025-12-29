Trump i Netanyahu trebali bi razgovarati o novoj fazi plana za Gazu

Iran, koji je u lipnju vodio 12-dnevni rat s Izraelom, prošli je tjedan izjavio da je ovaj mjesec drugi put proveo raketne vježbe. Netanyahu je rekao da Izrael ne traži sukob s Iranom, ali da je upoznat s izvješćima i rekao je da će s Trumpom pokrenuti pitanje aktivnosti Teherana.