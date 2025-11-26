YAIR DVIR
Glasnogovornik izraelske organizacije za ljudska prava: Izraelska vojska naoružava doseljenike
Glasnogovornik B'Tselema Yair Dvir u Novom danu s Hrvojem Krešićem komentirao je odnose Izraela i Palestine kroz poštivanje ili zanemarivanje ljudskih prava.
B'Tselem je izraelska organizacija za zaštitu ljudskih prava, osnovana 1989. godine u Jeruzalemu. Bavi se dokumentiranjem i izvještavanjem o kršenjima ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijima - na Zapadnoj obali, u Istočnom Jeruzalemu i Gazi.
"U organizaciji rade Izraelci i Palestinci, a provodimo istraživanja na terenu. Prikupljamo svjedočanstva o kršenjima ljudskih prava tijekom izraelske okupacije. Provodimo dubinska istraživanja i objavljujemo ih, zajedno sa svjedočanstvima. Pokušavamo prikazati širu sliku onoga što se događa na cijelom području, sve do mora.", kaže nam Dvir.
Organizaciju se često kritizira u Izraelu zbog načina na koji prikazuje Izrael, posebno po pitanju Gaze.
"Godinama radimo vrlo naporno kako bismo provjerili sve što čujemo, a objavljujemo samo ono u što smo sto posto sigurni. Stalno smo na terenu i snimamo sve što vidimo, zato u svijetu imaju povjerenje prema nama. Što se tiče Gaze, primirje iz listopada se ne poštuje tijekom ovog razdoblja u kojem bi trebalo trajati. Već je ubijeno 345 Palestinaca, uključujući 119 djece, a ozlijeđeno je više od 800 osoba. Izrael je nastavio uništavati kuće, njih 1500 otpočetka primirja. Uz to, sprečava ulazak humanitarne pomoći. Uočavamo i etničko čišćenje, kao i nasilje, na Zapadnoj obali."
B'Tselem je kritiziran i zbog izjava njegovih članova koji tvrde da genocid ne počinje bacanjem bombi već mnogo ranije.
"Način na koji ovaj režim funkcionira, a funkcionira tako da se doista sazna što se događa na terenu. Dok je ostatak svijeta vidio da dolazi genocid, u izraelskim se medijima ništa nije prikazivalo. Ako i jest, uobličeno je tako da se sva krivnja svaljivala na Hamas. To je propaganda. No, sve što se događa svih ovih godina i dovelo je do ovoga."
Izraelska javnost u velikoj većini, prema istraživanjima, smatra da u Gazi nema nevinih.
"Od 7. listopada 2023., koji je bio užasan dan, to je pojačano, ali takvo mišljenje više ili manje postoji oduvijek. Napad Hamasa bila je prilika političarima promaknuti ideje etničkog čišćenja Gaze."
Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren, kao i drugi koji predstavljaju izraelsku perspektivu, tvrde da se palestinsku djecu uči kako ubijati i mrziti Židove.
"Kada imate ovoliku količinu nasilja s obje strane, to ulazi u sve sustave, uključujući obrazovni. Palestinci godinama žive pod okupacijom i suočeni su s okupacijom. Tako je i izraelsko društvo sve militantnije i nasilnije od mlade dobi. U oba društva je mnogo dehumanizacije i nasilja, a izvor svega jest okupacija jer ljudi žive bez slobode i pravde. Kada bismo to promijenili, krenuli bismo naprijed."
Izraelska retorika je da se nalazi pod konstantnom prijetnjom, ne samo Hamasa i militanata iz Gaze ili Zapadne obale, već i onom iz Irana, Jemena, Libanona... zbog čega treba konstantno raditi na sigurnosti.
"Strah je potpuno prirodan, ali pitanje je što ljudi rade s njim. Način na koji se Izrael nosi s tim strahom od samog početka do danas jest graditi čelični zid. Mišljenje je da treba koristiti sve više moći i nasilja, ali sve čemu svjedočimo govori da Izraelu takav način neće donijeti mir i sigurnost. Dok ljudi na ovom području žive bez pravde, prava, slobode kretanja i govora, naravno da će postojati prijetnja i Izraelci."
Podaci B'Tselema pokazuju da je sve više nasilja na Zapadnoj obali.
"To nije ništa novo. Već 60 godina je Zapadna obala pod okupacijom Izraela, oni zauzimaju sve više teritorija i dolazi do više nasilja, koje je doseglo povijesne razine. Vidimo desetine napada doseljenika svaki dan na cijelom području Zapadne obale. Požari, krađe stada ovaca... Te napade na rade samo ekstremisti nego se sve više koordiniraju s izraelskom vojskom, koja sudjeluje u napadima ili ne čini ništa i gleda sa strane bez da čine išta kako bi zaštitili Palestince. Doseljenici su dobro naoružani, čak i dronovima. A to im sve daje izraelska vojska. I njihovi napadi su izmjestili već 44 palestinske zajednice na Zapadnoj obali. Ono što vidimo jest kampanja etničkog čišćenja."
Organizacija objavljuje snimke na kojima se vide ubojstva počinjena od strane izraelskih doseljenika, ali pitanje je što radi izraelsko pravosuđe.
"Da, imamo snimku kako izraelski doseljenik Yinan Levi puca i ubija palestinskog aktivista Awdaha Hathaleena. Uperio je pištolj u njega i ubio ga. Odveden je pred sud i poslan u kućni pritvor. Već dan nakon oslobođen je i vratio se na isto mjesto pomagati graditi novo zdanje unutar doseljeničkog naselja. Doseljenike se ne kažnjava i tako im se pomaže da prisilno izmjeste Palestince."
Nije dobra vijest koja je danas stigla iz Izraela, da se kreće u veliku akciju na Zapadnoj obali.
"Uočili smo povećanje nasilja i upozorili na to. Ako Izrael u bilo kojem trenutku odluči, jer može, moglo bi doći do dodatnog pogoršanja situacije. Svaki dan izraelske snage ulaze u palestinske gradove i mjesta. I svaki dan dolazi do nekog ubojstva. Međunarodna zajednica mora reagirati, ne samo zbog genocida u Gazi nego i etničkog čišćenja na Zapadnoj obali", zaključio je Yair Dvir.
Više o odnosu Izraelaca i Palestinaca gledajte danas od 15 sati u N1 Specijalu "Lica i naličja vječnoga rata", nastao kao produkt terenskog rada naših reportera, koji su desetak dana boravili u Izraelu i Zapadnoj obali.
