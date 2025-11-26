Glasnogovornik izraelske organizacije za ljudska prava: Izraelska vojska naoružava doseljenike

"To nije ništa novo. Već 60 godina je Zapadna obala pod okupacijom Izraela, oni zauzimaju sve više teritorija i dolazi do više nasilja, koje je doseglo povijesne razine. Vidimo desetine napada doseljenika svaki dan na cijelom području Zapadne obale. Požari, krađe stada ovaca... Te napade na rade samo ekstremisti nego se sve više koordiniraju s izraelskom vojskom, koja sudjeluje u napadima ili ne čini ništa i gleda sa strane bez da čine išta kako bi zaštitili Palestince. Doseljenici su dobro naoružani, čak i dronovima. A to im sve daje izraelska vojska. I njihovi napadi su izmjestili već 44 palestinske zajednice na Zapadnoj obali. Ono što vidimo jest kampanja etničkog čišćenja."