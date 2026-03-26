ANALIZA CNN-A
Koliko bi rizičan bio američki napad na iranski otok Harg, i zašto bi ga Trump razmatrao?
Čak i dok je američki predsjednik Donald Trump proglasio da je rat s Iranom "dobiven", u regiju su raspoređeni amfibijski ratni brodovi, desantni brodovi i tisuće marinaca i mornara.
Raspoređivanje je izazvalo nagađanja o tome planira li SAD zauzeti otok Harg, koraljni izdanak uz iransku obalu i ekonomsku žila kucavicu za Teheran, kroz koju ide otprilike 90 posto izvoza sirove nafte te zemlje.
Čak i ako Washington uspješno zauzme taj mali, ali strateški važni otok, stručnjaci dovode u pitanje bi li to SAD-u dalo dovoljno utjecaja da prisili Iran da ponovno otvori Hormuški tjesnac usred sve veće globalne energetske krize, piše u analizi CNN.
Evo što znamo o potencijalnoj operaciji i njezinim rizicima.
Što je otok Harg?
Otok Harg je pojas kopna dug pet milja uz iransku obalu, otprilike trećine veličine Manhattana, koji američki dužnosnici opisuju kao "vezu za svu iransku opskrbu naftom".
Njegovi dugi gatovi strše u vode koje su dovoljno duboke da prime supertankere za naftu, što otok čini ključnim mjestom za distribuciju nafte.
Otok je dugo bio ključan za iransko gospodarstvo. U deklasificiranom dokumentu CIA-e iz 1984. objavljenom na internetu navodi se da su postrojenja "najvitalnija u iranskom naftnom sustavu i da je njihov kontinuirani rad ključan za iransku ekonomsku dobrobit".
Alternativne izvozne rute koje zaobilaze Hormuški tjesnac postoje, ali su ograničene i nisu robusno testirane u velikim razmjerima, prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA).
Primjerice, Iran je 2021. godine otvorio naftni terminal Jask, omogućujući transport sirove nafte do Jaska u Omanskom zaljevu, istočno od tjesnaca, ali terminal se ne smatra održivom izvoznom opcijom za iransku sirovu naftu, izjavila je IEA.
Kapacitet skladištenja na Hargu procjenjuje se na otprilike 30 milijuna barela, a prema podacima tvrtke za trgovinske informacije Kpler, trenutno se tamo skladišti oko 18 milijuna barela sirove nafte, izvijestio je Reuters.
Ranije ovog mjeseca, izraelski oporbeni vođa Yair Lapid rekao je da bi uništavanje terminala "osakatilo iransko gospodarstvo i srušilo režim". Izjavio je da Izrael "mora uništiti sva iranska naftna polja i energetsku industriju na otoku Harg".
Koliko bi rizičan bio američki kopneni napad?
Dvije ekspedicijske jedinice marinaca (MEU), koje su specijalizirane za brzo reagiranje, amfibijska iskrcavanja, racije i jurišne misije s amfibijskih brodova mornarice, nedavno su raspoređene na Bliski istok.
Prethodne vojne vježbe u kojima je sudjelovala MEU vidjele su spektakl jurišnih helikoptera u zraku, trupa na plaži i ogromnih jurišnih brodova u vodi.
James Stavridis, bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a, rekao je u utorak da brodovi MEU-a "imaju veliku borbenu sposobnost".
Ali, upozorio je da bi prije bilo kakve kopnene operacije morali proći kroz Hormuški tjesnac i do sjevernog dijela zaljeva, suočavajući se s iranskim dronovima, balističkim raketama i minama u plovnom putu, napisao je Stavridis u članku za Bloomberg.
"Nakon što se nađu na poziciji kod Harga, marincima bi bila potrebna oklopna zračna i morska nadmoć na najmanje 100 milja oko otoka", rekao je Stavridis.
Jedan značajan rizik je da bi Iran mogao napasti amfibijske brodove. Druga briga je sudbina stanovništva otoka - procjenjuje se da ih ima tisuće, a gotovo svi radnici u naftnoj industriji - koje bi trebalo "zaustaviti" ili evakuirati, dodao je Stavridis.
Stavridis je također doveo u pitanje stratešku prednost koju bi takva operacija dala Washingtonu. "Ako je ideja da se potom pregovara s Teheranom o otvaranju Hormuškog tjesnaca, nije jasno bi li preostali vođe režima bili uplašeni prijetnjom gubitka Harga", rekao je Stavridis i dodao: "Mogli bi se usprotiviti pristanku da se odreknu bilo čega za Harg".
Uz potencijalne američke žrtve, Richard Haass, bivši predsjednik think tanka Vijeća za vanjske odnose, prošli je tjedan rekao da bi svaka misija na Hargu vjerojatno "dodatno narušila američke zalihe projektila".
Točan razlog zašto SAD razmatraju zauzimanje Kharga nije jasan, ali Haass je rekao da bi to "mnogi tamo i diljem svijeta vjerojatno vidjeli kao pokušaj SAD-a da zauzmu iransku naftu", napisao je na svojoj Substack stranici.
Priprema li se Iran za potencijalni američki napad?
Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je u srijedu da se „iranski neprijatelji, uz podršku jedne od regionalnih zemalja“, pripremaju za okupaciju jednog od otoka te zemlje, bez naredbe o imenovanju otoka, piše CNN.
"Svi neprijateljski pokreti su pod punim nadzorom naših oružanih snaga. Ako prekrše pravila, sva vitalna infrastruktura te regionalne zemlje će, bez ograničenja, postati meta neumoljivih napada", objavio je Ghalibaf na X u srijedu.
Ranije u srijedu, Ghalibaf je rekao: „Pomno pratimo sve američke pokrete u regiji, posebno raspoređivanje trupa.“
Iran je posljednjih tjedana postavljao zamke i premještao dodatno vojno osoblje i protuzračnu obranu na otok Kharg u pripremi za moguću američku operaciju preuzimanja kontrole nad otokom, prema više izvora upoznatih s izvješćima američkih obavještajnih službi o tom pitanju.
Otok već ima slojevitu obranu, a Iranci su posljednjih tjedana tamo premjestili dodatne ručne raketne sustave zemlja-zrak navođene rakete poznate kao MANPAD-ovi, rekli su izvori.
Iran je također postavljao zamke, uključujući protupješačke i protuoklopne mine, oko otoka, uključujući i na obali, rekli su izvori.
Jesu li SAD već napale otok?
Da. Ranije ovog mjeseca, Trump je rekao da su SAD bombardirale "svaku vojnu metu" na otoku i zaprijetile napadom na njegovu naftnu infrastrukturu ako Iran nastavi blokirati brodove da prolaze Hormuškim tjesnacem.
Videozapis objavljen na Truth Socialu, kojeg je CNN geolocirao, prikazuje američke napade na objekte zračne luke na otoku, s velikim eksplozijama i crnim dimom vidljivim na cijeloj snimci.
Trump je istog dana rekao da Harg "nije visoko na popisu, ali je jedna od toliko mnogo različitih stvari i mogu se predomisliti u sekundama."
Ali još 1988. godine, desetljećima prije nego što je izabran, Trump je govorio o invaziji na otok.
"Jedan metak ispaljen u jednog od naših ljudi ili brodova i napravio bih niz na otoku Harg. Ušao bih i zauzeo ga", rekao je za Guardian u tadašnjem intervjuu.
Dužnosnici Bijele kuće vjeruju da bi zauzimanje otoka Harg "potpuno bankrotiralo" Iranski korpus islamske revolucionarne garde, prema riječima jednog dužnosnika, i potencijalno bi moglo dovesti do brzog završetka rata.
No, mnogi unutar administracije oprezni su prema takvom potezu, posebno s obzirom na to da bi za to bio potreban značajan broj kopnenih trupa.
Kako reagiraju regionalni igrači?
Saveznici u Zaljevu privatno pozivaju Trumpovu administraciju da ne produljuje rat okupacijom otoka Harg, rekao je visoki dužnosnik zaljevskih zemalja, navodi CNN u analizi.
Zabrinutost je da bi okupacija otoka američkim trupama rezultirala velikim brojem žrtava, što bi vjerojatno izazvalo iransku odmazdu protiv infrastrukture zaljevskih zemalja i produžilo sukob, rekao je visoki dužnosnik zaljevskih zemalja.
Iranski dužnosnici su upozorili na to. Zapovjednik mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde, Alireza Tangsiri - za kojeg Izrael tvrdi da ga je ubio u četvrtak - rekao je prošlog studenog da su iranski otoci preko Perzijskog zaljeva "utvrđena uporišta".
"Ako neprijatelj pogriješi, tamo će dobiti odlučan odgovor", rekao je Tangsiri.
