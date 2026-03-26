Tko zarađuje na Trumpovim objavama? Analitičar ukazuje na sumnjiva trgovanja

Upitan da objasni na primjeru Irana i svega što se ondje događa, kako jedna objava Donalda Trumpa na društvenim mrežama ruši ili diže cijenu barela nafte, Japunčić kaže: "Laički rečeno, jedna moguća, kažem, špekulacija naravno, da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država desetak minuta prije nego što je dao neku javnu objavu kroz svoju društvenu mrežu, pustio tu informaciju određenom broju svojih prijatelja iz financijske industrije ili šire, koji su automatski reagirali i s obzirom na taj dio se već moglo trgovati. Oni su u tom trenutku kad su dobili informaciju da će Trump za 10 minuta nešto objaviti, davali određenu vrstu naloga koji su se realizirali i stvarno onda, kad je bila objava nakon 10 minuta za širu javnost, da se upravo tako tržište počelo ponašati i upravo zbog toga je taj jedan uski krug imao priliku za realizaciju i ostvarenje, ajmo reći, izvrsnih profita."