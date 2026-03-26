HRVOJE JAPUNČIĆ
Tko zarađuje na Trumpovim objavama? Analitičar ukazuje na sumnjiva trgovanja
Financijski analitičar Hrvoje Japunčić gostovao je u N1 studiju uživo, te je s našim Hrvojem Krešićem komentirao kako se potezi koje povlači američki predsjednik Donald Trump odražavaju na svjetske burze. Također, komentirao je upitne transakcije na financijskim tržištima koje su zabilježene nakon Trumpovih objava.
Financijska tržišta su u potpunom kaosu, prvenstveno zbog poteza koje povlači Donald Trump. Njegove objave na društvenim mrežama često su praćene fluktuacijama na burzama, a ovaj je tjedan zabilježeno i da se nekoliko korisnika tijekom vikenda kladilo na prekid vatre između SAD-a i Irana. Stručnjaci sumnjaju na insajderske informacije. Također, jučer smo objavili i kako su, 15 minuta prije nego što je američki čelnik Donald Trump objavio poruku o "produktivnim“ razgovorima s Iranom, trgovci uložili oko pola milijarde dolara na naftu, na što analitičari za Financial Times upozoravaju da nije prvi put da su zabilježene velike trgovine neposredno prije službenih objava američke vlade.
Hrvoje Japunčić, financijski analitičar, ističe također kako smo već tijekom prvog mandata Trumpa bili svjedoci da se u korporativnom sektoru znalo zabilježiti da se upravo njegovo javljanje na društvenim mrežama poklapa s vremenima prije otvaranja ili londonske ili njujorške burze, pa onda par minuta prije zatvaranja i da se pojavljuju veliki nalozi na kupnju ili prodaju.
"Američka komisija za vrijednosne papire je, pogotovo kad je bila promjena vlasti, išla utvrđivati i gledati i istraživati i da, utvrdila je, ne ono kako bi rekli face to face direktno izloženost, ali putem povezanih indirektnih fizičkih i pravnih osoba. Određeni procesi su tada već započeli, neki su završili, neki nisu."
"Evo sad smo prije nekoliko dana baš bili svjedoci u segmentu trgovanja sa naftnim derivatima. Tako da je sad pitanje da li će opet Američka komisija za vrijednosne papire pokrenuti službene istrage, jer u ovom vremenu došlo je do promjene čelnog čovjeka."
Japunčić kaže kako je pitanje kakva je snaga danas američkih institucija i njena nezavisnost: "Nažalost, svjedoci smo da ima, ajmo tako to reći, suspektivnih trgovanja. I to ne samo, kažem, sad na području energetike, nego i što se tiče korporativnih segmenata. Često se stvarno u danu zna točno vidjeti da određeni tvitovi od predsjednika SAD-a dolaze par minuta, deset minuta prije otvaranja londonske ili njujorške burze. Onda se u toku dana zna to odmah okrenuti."
Upitan da objasni na primjeru Irana i svega što se ondje događa, kako jedna objava Donalda Trumpa na društvenim mrežama ruši ili diže cijenu barela nafte, Japunčić kaže: "Laički rečeno, jedna moguća, kažem, špekulacija naravno, da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država desetak minuta prije nego što je dao neku javnu objavu kroz svoju društvenu mrežu, pustio tu informaciju određenom broju svojih prijatelja iz financijske industrije ili šire, koji su automatski reagirali i s obzirom na taj dio se već moglo trgovati. Oni su u tom trenutku kad su dobili informaciju da će Trump za 10 minuta nešto objaviti, davali određenu vrstu naloga koji su se realizirali i stvarno onda, kad je bila objava nakon 10 minuta za širu javnost, da se upravo tako tržište počelo ponašati i upravo zbog toga je taj jedan uski krug imao priliku za realizaciju i ostvarenje, ajmo reći, izvrsnih profita."
Trgovanje insajderskim informacijama je jedan od najstrožih segmenata u američkom, ali u europskom zakonodavstvu, kaže Japunčić, a ističe kako ćemo s odmakom vremena možda i biti svjedoci kaznenih mjera protiv onih za koje se ustvrdi da su takvim informacijama trgovali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare