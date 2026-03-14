Gdje se nalazi pogođeni Kharg i zašto je toliko važan?

Video koji je Trump objavio na platformi Truth Social, a koji je CNN geolocirao, prikazuje američke napade na zračnu luku na Khargu i njezinu pistu. Američki vojni dužnosnik rekao je za CNN da su napadi bili "velikih razmjera“, ali da je izbjegnuto gađanje naftne infrastrukture na otoku. Mete su uključivale skladišta pomorskih mina, bunkere za skladištenje projektila i drugu vojnu infrastrukturu, dodao je dužnosnik. Iran je priopćio da je na otoku zabilježeno više od 15 eksplozija, ali da naftna infrastruktura nije oštećena, prema državnoj novinskoj agenciji Fars.