sve više incidenata
VIDEO / Rojevima dronova ispuštaju pakete s drogom zatvorenicima
Iznad britanskog zatvora HMP Wandsworth, u kojem su smješteni neki od najopasnijih zatvorenika u zemlji, čuju se zvukovi koji više podsjećaju na one s aerodroma. Radi se o rojevima dronova koji ispuštaju pakete s drogom zatvorenicima.
S vanjske strane zatvorskih zidina čuje se intenzivno zujanje, opisuje Sky News. Dronovi slobodno lete iznad zidova na kojima su istaknuti znakovi koji brane upravo to. Jedan od njih lebdi iznad zidina, spreman za isporuku paketa. Pilot drona precizno podešava položaj nekoliko minuta prije nego što paket padne.
Na dronu je pričvršćena žica s paketom na kraju, koji zatvorenici obično hvataju pomoću improviziranih predmeta, poput metle, kroz prozor ćelije.
Prema informacijama iz zatvora, taj je paket trebao biti dostavljen izravno na prozor jednog zatvorenika, no osoblje ga je presrelo. Nekoliko minuta kasnije stigla je i druga isporuka iste večeri - operateri su iskoristili prvu suhu i vedru noć nakon gotovo tjedan dana.
Paketi najčešće sadrže drogu ili mobilne telefone, iako su zabilježeni slučajevi dostave hrane. Taktike se razlikuju - ponekad su paketi zamaskirani u travu ili umjetni travnjak i bacaju se u zatvorske dvorišne prostore, dok se drugi ispuštaju izravno na prozore ćelija.
Propusti u sigurnosti
Unatoč zabranama, kriminalci nastavljaju koristiti dronove. U siječnju prošle godine uvedene su zone zabrane letenja u radijusu od 400 metara oko svih zatvorenih zatvora u Engleskoj i Walesu. Let dronom u tim zonama bez odobrenja predstavlja kazneno djelo. Ipak, sustav ima propuste.
"Tijekom inspekcija vidjeli smo dvorišta bez zaštitnih mreža, prozore koji su bili razbijeni i nisu popravljeni, te nadzorne kamere koje nisu ispravno radile", rekao je za Sky News glavni inspektor zatvora Charlie Taylor.
Ističe i da je dio problema osnovna sigurnost i obuka osoblja, ali i prevencija te razvoj tehnologije za otkrivanje i neutraliziranje dronova.
Predsjednik Udruge upravitelja zatvora Tom Wheatley upozorava da su ulaganja u tehnologiju nužna, ali da postoji rizik da će ih tehnološki napredak dronova brzo nadmašiti.
U srpnju je britanska vlada pokrenula nacionalnu akciju protiv krijumčarenja pomoću dronova. Operacije u zatvorima Wandsworth i Manchester dovele su do devet uhićenja. Jedan od zaplijenjenih dronova, vrijedan oko 7000 eura, imao je autonomiju leta od četrdeset minuta i mogao je nositi četiri odvojena paketa.
Unatoč tim mjerama, broj incidenata raste. Tijekom protekle godine zabilježeno je 1712 slučajeva dronova u zatvorima Engleske i Walesa - porast od 43 posto. Od 2021. broj incidenata porastao je za 1140 posto.
U kolovozu je u zatvor HMP Wormwood Scrubs dronom dostavljen elektrošoker u obliku olovke - prvi zabilježeni slučaj takve vrste. Paket je također presrelo osoblje.
Potencijalno smrtonosne posljedice
Wheatley upozorava da napredniji dronovi, prvenstveno namijenjeni poljoprivredi, mogu nositi teret do osamdeset kilograma - dovoljno da bi mogli fizički izvući osobu iz zatvora.
U internom dopisu zatvorske službe, u koji Sky News ima uvid, navodi se da je Nacionalna agencija za kriminal naredila policijskim snagama u Engleskoj i Walesu da prijetnju dronova tretiraju kao nacionalni prioritet - ovlasti koje su ranije korištene samo u borbi protiv seksualnog iskorištavanja djece i ilegalnih prelazaka La Manchea.
Incidenti nisu rijetkost ni u drugim zatvorima. Tijekom ljeta novinari Sky Newsa snimili su pokušaj isporuke paketa dronom iznad zatvora HMP Long Lartin, zatvora najviše sigurnosne kategorije u Worcestershireu u kojem su smješteni teroristi i vođe organiziranog kriminala.
Ministarstvo pravosuđa u priopćenju navodi da je aktualna vlada naslijedila zatvorski sustav u krizi, s porastom incidenata vezanih uz dronove od više od 770 između 2019. i 2023.
Dodali su da ulažu oko 46 milijuna eura u nove sigurnosne mjere, uključujući vanjske mreže i ojačane prozore, te surađuju s policijom u borbi protiv organiziranog kriminala koji stoji iza ovih aktivnosti.
