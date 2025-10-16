U internom dopisu zatvorske službe, u koji Sky News ima uvid, navodi se da je Nacionalna agencija za kriminal naredila policijskim snagama u Engleskoj i Walesu da prijetnju dronova tretiraju kao nacionalni prioritet - ovlasti koje su ranije korištene samo u borbi protiv seksualnog iskorištavanja djece i ilegalnih prelazaka La Manchea.