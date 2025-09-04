VIDEO / Zatvorenik pokušao spektakularan bijeg iz zatvora u Njemačkoj

Zatvorenik iz Libije pokušao spektakularan bijeg iz zatvora u Njemačkoj. Zaustavljen je zahvaljujući brzoj reakciji službi.
Oglas
U srijedu navečer dogodio se neuspješan pokušaj bijega iz zatvora JVA Waldheim u njemačkoj saveznoj zemlji Saska.
Prema informacijama uprave zatvora, zatvorenik iz Libije uspio je prijeći zaštitnu ogradu unutar zatvorskog kompleksa i popeo se na unutarnja vrata ispred ulaza. Iako su čuvari odmah reagirali, zatvorenik nije odustajao od svog očajničkog plana, prenosi Fenix.
Unatoč opasnosti, nastavio je kroz bodljikavu žicu i stigao do krova prijelaza za vozila. Pokušaj bijega završio je neuspješno kod vanjskog zida zatvora. Na kraju su ga pripadnici vatrogasne službe uhvatili pomoću spasilačkog platna, a policija ga je privela natrag u zatvor.
Zatvorenik je zadobio lakše ozljede i prošao je liječnički pregled. Iz sigurnosnih razloga premješten je u drugi zatvor unutar Saske.
Trenutno nije poznato zbog čega je muškarac iz Libije bio uhićen, koliko traje njegova kazna ni kako je točno uspio napustiti zatvorsku zgradu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas