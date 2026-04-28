Končar s Pantheonom potpisuje Pismo namjere

Prema pisanju Večernjeg lista, projekt Pantheon - AI razvojni i podatkovni centar Topusko razvija hrvatski poduzetnik Jako Andabak u partnerstvu s američkim institucionalnim investitorima, a riječ je o "najvećoj investiciji u povijesti u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe". Neslužbeno, spominje se da je vrijednost investicije veća od 50 milijardi eura, a trebala bi otvoriti tisuće radnih mjesta.