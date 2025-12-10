Oglas

drugi mandat

Konzervativac Parmelin bit će švicarski predsjednik 2026.

Hina
10. pro. 2025. 17:31
(FILES) Swiss Economy Minister Guy Parmelin speaks during a press conference following an extraordinary meeting after Swiss government failed to convince the government of US President in Washington not to impose 39 percent tariffs on Swiss goods
Fabrice COFFRINI / AFP

Švicarski ministar gospodarstva Guy Parmelin preuzet će iduće godine dužnost predsjednika države nakon glasanja oba doma parlamenta u kojem je dobio 203 glasa od 228.

Guy Parmelin će dužnost predsjednika države obnašati uz ministarsku, kao što je u Švicarskoj uobičajeno. Šestero ministara savezne vlade rotira se svake godine na toj dužnosti.

Parmelinu će to biti drugi predsjednički mandat. Parmelin, vinogradar iz frankofonog dijela zemlje, član je konzervativne Švicarske narodne stranke (SVP), najveće u zemlji. Zemljom desetljećima vlada četverostranačka koalicija.

Odnosi sa SAD-om i EU-om

Nedugo nakon što preuzme dužnost, Parmelin će sudjelovati na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) u Davosu, gdje bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trumpova administracija nametnula je prvo Švicarskoj carine od 39 posto, ali ih je u studenom smanjila na 15 posto, kao i za EU.

Parmelina očekuju nezgodni odnosi s EU-om. Morat će nadgledati teškom mukom dogovoren kompromis o tješnjim vezama s 27 država članica EU-a koji je Švicarska narodna stranka odbila. SVP želi blokirati politički dogovor s EU-om putem referenduma, koji se ne očekuje prije 2027.

Teme
Američke carine Guy Parmelin Odnosi Švicarske i EU Odnosi Švicarske i SAD-a Švicarska narodna stranka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

