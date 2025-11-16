Švicarska potpisala sporazum s SAD-om, ministar: "Nismo prodali dušu vragu"

Švicarska nije sklopila 'ugovor s vragom' dogovorivši novi carinski okvir sa Sjedinjenim Državama, rekao je u nedjelju ministar gospodarstva Guy Parmelin, odbacivši kritike po kojima se to svodi na "predaju" u trgovinskom ratu koji je poveo Donald Trump.
Neobvezujućim okvirnim trgovinskim sporazumom, objavljenim u petak, obećana je niža američka uvozna carinska stopa za Švicarsku koja iznosi 15 posto, u odnosu na dosadašnjih 39 posto, u zamjenu za 200 milijardi dolara ulaganja švicarskih tvrtki u Sjedinjene Države.
"Nismo prodali dušu vragu", rekao je Guy Parmelin u intervjuu za novine Tagesanzeiger, dodavši da je "zadovoljan" dogovorom te da su švicarske tvrtke i prije doba Donalda Trumpa pretendirale na povećanu proizvodnju u SAD-u.
Švicarske industrijske grupe pozdravile su sporazum koji tvrtke stavlja u ravnopravan položaj s onima u EU-u nakon sličnog dogovora postignutog između Bruxellesa i Washingtona.
No oporbene su stranke izrazile zabrinutost zbog ustupaka, dovevši u pitanje transparentnost pregovora u sklopu kojih su i rukovoditelji švicarskih tvrtki, poput proizvođača luksuznih satova Rolex i jednako luksuzne robe Richemont također lobirali u Washingtonu za olakšice.
Švicarska se nada da će niža carinska stopa biti aktivirana u roku od nekoliko dana ili tjedana, premda okvirni sporazum nije obvezujući. Očekuju se daljnji pregovori. Konačan sporazum mora proći odobrenje švicarskog parlamenta i javnost bi o njemu mogla izjašnjavati na referendumu.
Ranije je dužnosnik vlade u Bernu, koji je želio ostati anoniman, rekao da su švicarski dužnosnici predstavili plan o smanjenju i uklanjanju trgovinskog viška sa SAD-om te je dodao da američki dužnosnici očekuju znatno smanjenje švicarskih carina na američke proizvode, kao i smanjenje necarinskih barijera. Prema službenim američkim podacima Švicarska je u 2024. godini imala višak u robnoj razmjeni sa SAD-om od 38,3 milijarde dolara.
Taj se iznos povećao na 55,7 milijardi dolara do srpnja ove godine, što prvenstveno odražava povećanje američkog uvoza iz Švicarske tijekom prvog tromjesečja, prije nego što je Trump uveo svoje "recipročne" carine početkom travnja.
Švicarska nije članica EU-a.
