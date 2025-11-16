Švicarska potpisala sporazum s SAD-om, ministar: "Nismo prodali dušu vragu"

Ranije je dužnosnik vlade u Bernu, koji je želio ostati anoniman, rekao da su švicarski dužnosnici predstavili plan o smanjenju i uklanjanju trgovinskog viška sa SAD-om te je dodao da američki dužnosnici očekuju znatno smanjenje švicarskih carina na američke proizvode, kao i smanjenje necarinskih barijera. Prema službenim američkim podacima Švicarska je u 2024. godini imala višak u robnoj razmjeni sa SAD-om od 38,3 milijarde dolara.