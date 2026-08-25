Nova fronta sukoba
Netanyahu uoči izbora "pronašao" najnovijeg neprijatelja Izraela
Turska se našla u središtu predizborne kampanje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, a samo nekoliko dana kasnije i u središtu nove izraelske vojne akcije.
Na velikom billboardu uz glavnu prometnicu u Tel Avivu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prikazan je uz čelnike Irana i Hezbollaha te gradonačelnika New Yorka kao jedan od protivnika Izraela. Poruka uz fotografiju bila je jasna: "Oni žele da Netanyahu izgubi. Ne dopustite im da pobijede".
Nedugo zatim izraelski borbeni zrakoplovi napali su zračnu bazu Abu al-Dahar na sjeveru Sirije. Izrael tvrdi da je meta bila turska vojna infrastruktura koja se ondje počela razvijati i koju izraelske vlasti smatraju ozbiljnom prijetnjom, piše CNN.
Napad se dogodio nešto više od dva mjeseca prije izbora, zbog čega se u Izraelu i inozemstvu otvorila rasprava o njegovim motivima. Je li Netanyahu reagirao na stvarnu sigurnosnu prijetnju ili je dodatno naglasio opasnost kako bi ojačao svoju poziciju pred biračima?
Netanyahu: Turska ne smije uspostaviti vojnu prisutnost u Siriji
Izraelske vlasti tvrde da je napad bio nužan. Netanyahu i ministar obrane Israel Katz poručili su da su obavještajni podaci ukazivali na to da Turska planira rasporediti vojnike, dronove i sustave protuzračne obrane u sirijskoj bazi.
Takva bi prisutnost, prema izraelskim procjenama, mogla ograničiti slobodu djelovanja izraelskih snaga u sirijskom zračnom prostoru i promijeniti stratešku ravnotežu u regiji.
Izrael tvrdi i da je o svojim saznanjima obavijestio administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa te sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharaa.
Unatoč tome, američki izaslanik za Siriju i veleposlanik u Turskoj Tom Barrack javno je kritizirao izraelski napad, nazvavši ga "nepotrebnom eskalacijom". Nije isključio ni mogućnost da je Izrael namjerno pokušao isprovocirati Tursku, ocijenivši da bi takav potez mogao dobro doći Netanyahuu uoči izbora.
Turska je odbacila izraelsko opravdanje i optužila Netanyahua da prije izbora provodi "ekspanzionističku i destabilizirajuću politiku" u regiji.
Netanyahu ponovno napao Erdogana
Sukob između Netanyahua i Erdogana traje godinama, a posebno je eskalirao tijekom ratova u Gazi, Libanonu i Iranu. Turski predsjednik izraelskog premijera naziva ratnim zločincem i optužuje Izrael za zločine u Gazi, dok Netanyahu Erdogana optužuje za podršku Hamasu.
Netanyahu je posljednjih dana dodatno zaoštrio retoriku. Njegov ured Erdogana je na društvenim mrežama nazvao "antisemitskim tiraninom koji ugnjetava vlastiti narod".
Istodobno je Netanyahu poručio da Izrael neće dopustiti da se u Siriji učvrsti turska vojna prisutnost koja bi mogla ugroziti Izrael.
Oporba sumnja u političku računicu
Dio izraelske oporbe ne dovodi u pitanje samu vojnu akciju, ali kritizira način na koji je Netanyahu nakon napada isticao njezinu važnost.
Oporbeni čelnik Yair Lapid poručio je da je u regiji ponekad potrebno napasti, ali da nakon toga treba "šutjeti". Ljevičarski političar Yair Golan operaciju je nazvao provokativnom i opasnom, dok je bivši premijer Ehud Barak ustvrdio da eskalacija snažno podsjeća na pokušaj stvaranja sigurnosne krize pred izbore kako bi se zastrašilo javnost.
Netanyahu i njegov politički blok trenutačno zaostaju u anketama, pa njegovi kritičari strahuju da bi nova sigurnosna kriza mogla promijeniti političku dinamiku i ponovno u središte kampanje staviti pitanje nacionalne sigurnosti – temu na kojoj je Netanyahu desetljećima gradio politički imidž.
Izraelski sigurnosni analitičar Amos Harel smatra da su oba objašnjenja moguća. Turske vojne aktivnosti u Siriji doista predstavljaju potencijalnu prijetnju Izraelu, ali istodobno Netanyahu, prema njegovu mišljenju, vodi sve agresivniju sigurnosnu politiku.
Kako je američki pritisak ograničio izraelske vojne poteze prema Iranu, Gazi i Libanonu, Sirija i Turska mogle bi postati nova fronta. Upravo zbog toga, zaključuje Harel, postoje ozbiljne sumnje da uz sigurnosne razloge u najnovijoj eskalaciji postoje i politički interesi.
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