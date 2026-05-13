Kremlj mijenja guvernere u dvije regije koje graniče s Ukrajinom

GENYA SAVILOV/AFP

Guverneri dviju ruskih regija koje graniče s Ukrajinom, koje su česte mete ukrajinskih napada, podnijeli su ostavke, a njihovi zamjenici sastali su se s predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćio je Kremlj u srijedu.

Podijeli

Oglas

Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov i guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz podnijeli su ostavke na vlastiti zahtjev, priopćio je Kremlj.

Ruski mediji izvijestili su da je visoko odlikovani veteran Aleksandar Šuvajev postao guverner Belgoroda, a Jegor Kovalčuk, stručnjak za bankarstvo, pravo i administraciju, guverner Brjanska.

Na web stranici Kremlja objavljene su fotografije Putina na sastanku s obojicom. Nije bilo riječi o budućim dužnostima dvojice odlazećih guvernera.

Guverner Kurska, još jedne ruske pogranične regije, Aleksej Smirnov, smijenjen je nakon masovnog upada ukrajinskih snaga 2024. godine i ranije ove godine zatvoren je zbog optužbi za korupciju.