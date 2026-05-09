Kremlj: Mir u Ukrajini još uvijek jako daleko

Kremlj je u subotu poručio da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, ali da je postizanje bilo kakvog dogovora vrlo daleko jer su pitanja toliko složena i pregovori su u osnovi na čekanju.

Tijekom četiri godine najsmrtonosnijeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata, ruske snage do sada nisu uspjele zauzeti cijelu regiju Donbas u istočnoj Ukrajini, gdje su kijevske snage potisnute na liniju gradova-utvrda.

Američki predsjednik Donald Trump obećao je okončati rat u Ukrajini i svoj neuspjeh u tome nazvao je jednim od svojih najvećih razočaranja, iako je u petak najavio prekid vatre od 9. do 11. svibnja o kojem su se Rusija i Ukrajina dogovorile.

"Razumljivo je da se američkoj strani žuri", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov državnoj televiziji.

"Ali pitanje ukrajinskog rješenja je previše složeno, a postizanje mirovnog sporazuma je vrlo dug put sa složenim detaljima", rekao je Peskov.

Ruske trupe bore se u Ukrajini već više od četiri godine - dulje nego što su se sovjetske snage borile u Drugom svjetskom ratu, poznatom kao Veliki domovinski rat 1941.-1945. u Rusiji.

Prekid vatre između Ukrajine i Rusije uključivao je obustavu svih "kinetičkih aktivnosti" i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje, napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Volio bih vidjeti veliko produljenje", rekao je Trump novinarima u petak. "Moglo bi biti."

Kremlj je rekao da je sporazum na tri dana i da su pregovori još uvijek u zastoju.

"Pregovori će se vjerojatno nastaviti, ali još uvijek nije jasno kada", rekao je pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

"Postojao je dogovor da će prekid vatre na Dan pobjede trajati tri dana: 9., 10. i 11. svibnja."