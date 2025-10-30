Kremlj reagirao na Trumpove najave nuklearnog testiranja

Do sada nismo znali da itko provodi testove, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Rusija, dodao je, nije primila nikakvu prethodnu obavijest od SAD-a o promjeni stava Washingtona o nuklearnom testiranju. Na pitanje smatra li Kremlj da su Trumpove izjave pokrenule novu nuklearnu utrku, Peskov je rekao: "Ne baš".