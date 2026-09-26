KORAK NAPRIJED
Na marginama Opće skupšine UN-a došlo je do sastanka koji nije viđen od početka rata u Ukrajini
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul se u New Yorku sastao sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom na marginama Opće skupštine UN-a.
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Bio je to njihov prvi bilateralni sastanak nakon više godina, a održan je u prostoriji koju je osigurala ruska strana u zgradi UN-a.
Sastanak je zatražila njemačka strana, rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, a prenijela novinska agencija TASS.
Riječ je o prvim razgovorima na toj razini od početka ruskog rata protiv Ukrajine 2022. godine.
Iako su predstavnici njemačke i ruske vlade od tada zajedno sudjelovali na raznim međunarodnim skupovima nije bilo izravnih razgovora na razini ministara vanjskih poslova.
Sastanak u New Yorku održava se u kontekstu stalnih nastojanja da se okonča rat u Ukrajini.
Wadephul i Lavrov borave u tom američkom gradu u povodu Opće skupštine Ujedinjenih naroda.
Zasad nije poznato o kakvim su konkretnim pitanjima dvojica ministara vanjskih poslova razgovarala.
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