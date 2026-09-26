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KORAK NAPRIJED

Na marginama Opće skupšine UN-a došlo je do sastanka koji nije viđen od početka rata u Ukrajini

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Hina
|
26. ruj. 2026. 21:30
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Benjamin Netanyahu speaks during the 80th session of the United Nations General Assembly. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
AP/Stefan Jeremiah

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul se u New Yorku sastao sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom na marginama Opće skupštine UN-a.

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Bio je to njihov prvi bilateralni sastanak nakon više godina, a održan je u prostoriji koju je osigurala ruska strana u zgradi UN-a.

Sastanak je zatražila njemačka strana, rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, a prenijela novinska agencija TASS.

Riječ je o prvim razgovorima na toj razini od početka ruskog rata protiv Ukrajine 2022. godine.

Iako su predstavnici njemačke i ruske vlade od tada zajedno sudjelovali na raznim međunarodnim skupovima nije bilo izravnih razgovora na razini ministara vanjskih poslova.

Sastanak u New Yorku održava se u kontekstu stalnih nastojanja da se okonča rat u Ukrajini.

Wadephul i Lavrov borave u tom američkom gradu u povodu Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Zasad nije poznato o kakvim su konkretnim pitanjima dvojica ministara vanjskih poslova razgovarala.

Teme
njemačka sergej lavrov ukrajina un

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