PULA
Hod za život o prosvjednicima: "Pokušavaju se prikazati kao žrtve"
Organizatori Hoda za život oglasili su se nakon današnjeg skupa u Puli i odbacili tvrdnje protuprosvjednika da su tijekom događaja bili izloženi uvredama i prijetnjama. Poručuju da fotografije i videosnimke sa skupa, prema njihovu mišljenju, prikazuju drukčiju situaciju.
Prema podacima organizatora, na prvom Hodu za život održanom u Puli okupilo se oko tisuću ljudi. Povorka se od 10 do 12 sati kretala trasom koja je prethodno bila prijavljena policiji.
"Nekoliko prosvjednika protiv Hoda za život pokušalo je zapriječiti dolazak sudionika Hoda na središnji pulski trg ulicom za koju je bilo najavljeno kretanje povorke. Sudionici Hoda za život zaobišli su malobrojne prosvjednike hodajući drugim ulicama do Foruma", poručili su organizatori.
Protuprosvjednici su, podsjetimo, sjedećim prosvjedom blokirali najavljenu trasu, zbog čega je povorka do Foruma nastavila drugim putem.
Organizatori tvrde da je program ometan bubnjanjem
Iz Hoda za život navode da se prosvjed nastavio i nakon dolaska povorke na Forum. Tvrde da su protuprosvjednici tijekom programa glasno bubnjali, čime su, prema njihovu tumačenju, pokušavali onemogućiti okupljenima da čuju govore organizatora i svjedočanstvo roditelja.
"Tijekom cijelog programa Hoda za život na Forumu, prosvjednici su glasno bubnjali kako bi spriječili okupljene sudionike Hoda da čuju govore organizatora i svjedočanstvo roditelja koji su odbili pobaciti svoju bolesnu kćer te su se o njoj brinuli četiri godine njezinog kratkog života", stoji u reakciji organizatora.
Dodaju da policija nije udaljila protuprosvjednike s Foruma te da je buka, prema njihovim tvrdnjama, otežavala praćenje programa. Medijima su poslali i videosnimke za koje navode da prikazuju ometanje govornika i sudionika bubnjanjem.
Organizatori ističu i da je na Hodu za život sudjelovao velik broj obitelji s djecom, a atmosferu na skupu opisuju kao "radosnu i pozitivnu". Naglašavaju i da je policija tijekom cijelog događaja bila prisutna.
Odbacuju tvrdnje o uvredama i prijetnjama
Iz Hoda za život osvrnuli su se i na navode protuprosvjednika prema kojima su im tijekom događaja upućivane uvrede te prijetnje fizičkim i seksualnim nasiljem. Organizatori te tvrdnje odbacuju i nazivaju ih anonimnim optužbama, unatoč dostupnim snimkama.
"Imajući u vidu sve navedeno držimo da se prosvjednici čiji pokušaji agresivnog ometanja prvog Hoda za život u Puli nisu uspjeli, iznervirani velikim brojem sudionika i odličnom atmosferom na Hodu, pokušavaju sada sebe prikazati kao žrtve", poručili su organizatori.
"Video snimke i fotografije s Hoda za život dokazuju suprotno", zaključili su.
Protuprosvjednici su ranije iznijeli tvrdnje da su tijekom događaja bili vrijeđani te da im se prijetilo fizičkim napadima i seksualnim nasiljem. Organizatori Hoda za život sada odbacuju njihove navode i tvrde da snimke i fotografije s događaja ne potvrđuju takvu verziju događaja.
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