Hod za život o prosvjednicima: "Pokušavaju se prikazati kao žrtve"

"Tijekom cijelog programa Hoda za život na Forumu, prosvjednici su glasno bubnjali kako bi spriječili okupljene sudionike Hoda da čuju govore organizatora i svjedočanstvo roditelja koji su odbili pobaciti svoju bolesnu kćer te su se o njoj brinuli četiri godine njezinog kratkog života", stoji u reakciji organizatora.