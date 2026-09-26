FANTINI I ROSSI
Oglasili se arhitekti koji će graditi novi stadion Maksimir: "Kritike će biti ključne za daljnji razvoj"
Pobjedničko arhitektonsko rješenje za novi stadion Maksimir posljednjih je dana izazvalo brojne reakcije. Dok je dio arhitektonske struke projekt dočekao uglavnom pozitivno, na društvenim mrežama i među dijelom navijača pojavile su se brojne kritike i izrazi razočaranja. Sada su se o svemu oglasili i autori pobjedničkog rada.
Na međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice pobijedio je milanski VG13 Architects Studio Associato. Na natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja.
Autori pobjedničkog projekta Tommaso Fantini i Alberto Rossi za RTL su komentirali reakcije koje su uslijedile nakon predstavljanja njihova rješenja.
"Počašćeni smo što je međunarodni žiri odabrao naš prijedlog za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice. Razumijemo zašto budućnost Maksimira izaziva tako snažne emocije i pažljivo pratimo pitanja koja su se pojavila tijekom proteklih nekoliko dana", rekli su Fantini i Rossi iz VG13 Architectsa.
Naglašavaju da su prilikom izrade projekta detaljno proučavali Zagreb, prostor na kojem bi se novi stadion trebao nalaziti i njegovu povijest. Posebno su se, kažu, bavili arhitektonskim idejama Vladimira Turine.
"Arhitektura je kolektivna disciplina i kao arhitekti ozbiljno shvaćamo odgovornost koju nosi projekt ovakve važnosti. Naš je prijedlog proizašao iz karaktera samog mjesta te detaljnog istraživanja grada, njegova prostora i povijesti. Proučavali smo radikalne arhitektonske ideje Vladimira Turine i nastojali ih prenijeti u suvremeni stadion, kako bi bio drukčiji od bilo kojeg drugog upravo zato što je ukorijenjen u ovom prostoru i njegovoj povijesti", poručili su.
Osvrnuli se na tehničke kritike
Nakon predstavljanja pobjedničkog rada pojavila su se i pitanja o pojedinim tehničkim aspektima stadiona. Fantini i Rossi ističu da je Ocjenjivački sud prilikom donošenja odluke, osim arhitekture, razmatrao tehnička rješenja i usklađenost projekta s uvjetima natječaja.
"Žiri nije ocjenjivao samo arhitektonske kvalitete projekta, nego i njegova tehnička rješenja te usklađenost sa zahtjevima natječaja. UEFA-ini standardi, kretanje i protok ljudi, zaštita od vremenskih uvjeta, akustika, udobnost i sigurnost bili su u središtu projektiranja od samog početka, a u sljedećim će se fazama dodatno i detaljnije razrađivati", rekli su.
Smatraju i da je dio reakcija javnosti nastao na temelju ograničenog broja dosad objavljenih vizualizacija. Prema njihovim riječima, neke su se na društvenim mrežama pojavljivale u lošoj kvaliteti ili izmijenjenom obliku, zbog čega javnost nije mogla vidjeti sve elemente zamišljenog stadiona.
"Na društvenim mrežama dosad je objavljeno svega nekoliko vizualizacija, ponekad u niskoj kvaliteti ili znatno izmijenjenih. Zbog toga su brojni aspekti projekta ostali nevidljivi, među njima i lagana čelična konstrukcija stadiona te mogućnosti osvjetljavanja njegove vanjštine na dane utakmica", naveli su.
"Pobjeda na natječaju tek je početak"
Talijanski arhitekti naglašavaju da odabir njihova rada ne znači da je projekt završen. Slijedi njegova detaljnija razrada, u kojoj bi trebali sudjelovati stručnjaci iz različitih područja, ali i Grad Zagreb, klub te drugi uključeni u projekt.
"Svjesni smo da pobjeda na natječaju označava tek početak procesa u kojem će sudjelovati velik broj ljudi i stručnjaka iz različitih područja. Promišljene kritike, osobito onih koji će stadion koristiti, kao i razgovori s Gradom, klubom, konzultantima i širom zajednicom bit će ključni za daljnji razvoj našeg prijedloga", poručili su.
"Cilj nam je projekt razraditi s najvećom mogućom pažnjom i osigurati da njegovu arhitektonsku ambiciju prati jednako kvalitetno iskustvo za njegove korisnike", dodali su.
Fantini i Rossi osvrnuli su se i na način na koji je proveden međunarodni natječaj, istaknuvši važnost njegove otvorenosti i anonimnosti.
"Cijenimo otvoreni, međunarodni i anonimni natječaj na kojem je naš prijedlog odabran. Sudjelovali smo u skladu s njegovim pravilima i pozdravljamo mogućnost da javnost projekt vidi i o njemu detaljnije raspravlja", rekli su.
Autori projekta dolaze u Zagreb
Najavili su da će tijekom sljedećih tjedana doći u Zagreb i osobno predstaviti projekt.
"U idućim tjednima organiziramo predstavljanje uživo u Zagrebu, na kojem ćemo vrlo rado odgovarati na pitanja te o projektu detaljno razgovarati s javnošću i predstavnicima medija", poručili su.
Smatraju i da njihov uspjeh pokazuje kakve mogućnosti transparentni međunarodni natječaji mogu pružiti mlađim arhitektonskim uredima.
"Kada je postupak transparentan, a žiri odluku može donijeti na temelju kvalitete samog rada, i mladim arhitektonskim uredima može se povjeriti projekt ovakvih razmjera", rekli su.
"Na kraju želimo zahvaliti svima koji su s nama radili na natječaju", zaključili su Fantini i Rossi u razgovoru za RTL.
Projekt izazvao brojne reakcije
Pobjedničko rješenje predstavljeno je 24. rujna, nakon čega su uslijedile brojne negativne reakcije dijela navijača i javnosti. Među elementima koji su izazvali najviše kritika su otvoreni kutovi stadiona, odnosno četiri vizualno odvojene tribine, kao i izgled velikih krovnih ploha.
Pojedine primjedbe stigle su i iz stručnih krugova, a odnosile su se na neke od predloženih konstrukcijskih elemenata. Izbor pobjedničkog projekta branili su predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić i član žirija Nenad Fabijanić.
Međunarodni natječaj zajednički su pripremili Vlada i Grad Zagreb, dok ga je provelo Društvo arhitekata Zagreba.
Novi Maksimir trebao bi imati kapacitet od oko 35.000 gledatelja. Prema trenutačnom službenom planu, rušenje postojećeg stadiona trebalo bi početi 2027. godine, dok je početak gradnje novog predviđen za 2029.
Projekt će zajednički financirati država i Grad Zagreb, svaki s 50 posto sredstava. Vrijednost zajedničke investicije u novi stadion i SRC Svetice procijenjena je na 204 milijuna eura.
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