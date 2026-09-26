Oglasili se arhitekti koji će graditi novi stadion Maksimir: "Kritike će biti ključne za daljnji razvoj"

"Arhitektura je kolektivna disciplina i kao arhitekti ozbiljno shvaćamo odgovornost koju nosi projekt ovakve važnosti. Naš je prijedlog proizašao iz karaktera samog mjesta te detaljnog istraživanja grada, njegova prostora i povijesti. Proučavali smo radikalne arhitektonske ideje Vladimira Turine i nastojali ih prenijeti u suvremeni stadion, kako bi bio drukčiji od bilo kojeg drugog upravo zato što je ukorijenjen u ovom prostoru i njegovoj povijesti", poručili su.