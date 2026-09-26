WASHINGTON
Kina i SAD dogovorile dijalog o AI-u i smanjenje carina na 30 milijardi dolara robe
SAD i Kina dogovorile su se da će smanjiti carine na robu vrijednu 30 milijardi dolara i da će pokrenuti dijalog o umjetnoj inteligenciji, objavile su obje zemlje nakon posjeta predsjednika Xija Jinpinga Washingtonu.
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Smanjenje carina odnosit će se na američki izvoz poljoprivrednih dobara, drva i kozmetike te na američki uvoz malih kućnih uređaja, igračaka i dekoracija, priopćila je Bijela kuća.
"Dvije zemlje usuglasile su se po pitanju preporuka za povoljniji carinski tretman 30 milijardi dolara neosjetljivih dobara u oba smjera", piše u priopćenju.
Trodnevni samit Xija i predsjednika Trumpa završio je u petak, a Xi je otad sletio u Peking, prenijela je kineska novinska agencija Xinhua u subotu.
Dvije strane također su se dogovorile da će osnovati trgovinsko vijeće i produžiti dogovore sa ranijih pregovora iz Kuala Lumpura, objavilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.
Do sporazuma je došlo nakon što su dvije najveće ekonomije svijeta odlučile na dva mjeseca produžiti trgovinski sporazum koji je trebao isteći 10. studenog, dajući si više vremena za rad na potencijalno većem trgovinskom sporazumu, rekao je američki ministar financija Scott Bessent.
"Ovaj povijesni posjet obogatio je konstruktivni i stabilni odnos između Kine i SAD-a, održao sveukupnu stabilnost bilateralnih odnosa, otvorio novo poglavlje u odnosima između Kine i SAD-a i imat će dalekosežan učinak na svjetski mir i razvoj", priopćio je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi.
Po pitanju umjetne inteligencije, dvije strane dogovorile su se da će održavati dijalog o rizicima i dobrobitima te tehnologije, uključujući sljedeću rundu pregovora u studenom, te otvoriti komunikacijski kanal za incidente u području umjetne inteligencije, rekli su kinesko ministarstvo vanjskih poslova i Bijela kuća.
Bijela kuća je navela da su se čelnici dogovorili koristiti termin "super inteligencija" umjesto "umjetna inteligencija". U odvojenom priopćenju, kinesko ministarstvo je objavilo da Peking cijeni to što Washington koristi novi termin.
Na području vanjske politike, čelnici su se usuglasili da bi Iran trebao ispuniti svoje obaveze i ne razvijati nuklearno oružje te da nijedna zemlja ili entitet ne bi trebali uvoditi pristojbe za prolaz međunarodnim plovnim putovima, rekle su obje zemlje.
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