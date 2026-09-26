"SINDIKATI TRAŽILI PREVIŠE"
Ništa od dogovora, od ponedjeljka bi Zagreb trebao pogoditi štrajk kakav još nije zabilježen
Uprave Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja objavile su da na današnjem sastanku sa sindikatima nije postignut dogovor kojim bi se izbjegao štrajk najavljen za ponedjeljak u 3:30 sati.
Kako navode u priopćenju, sastanak je sazvan da bi se još jednom pokušali približiti stavovi poslodavaca i sindikata te spriječiti štrajk.
"Unatoč dobroj vjeri, predstavnici reprezentativnih sindikata ispred uprava obje tvrtke kao uvjet da do štrajka ne dođe postavili su proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupcima mirenja", tvrde uprave Holdinga i ZET-a.
"Tražili su više nego ranije"
Kao primjer navode zahtjev sindikata u Zagrebačkom holdingu za povećanje osnovice plaće.
Prema tvrdnjama uprava, sindikati su tijekom postupka mirenja tražili povećanje osnovice od 12 posto, dok su na današnjem sastanku zatražili 13 posto.
"Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a takvu ponudu reprezentativnih sindikata, koja je predstavljena kao uvjet da do štrajka ne dođe, nisu mogle prihvatiti", poručili su.
Ako u međuvremenu ne dođe do novog dogovora, štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga trebao bi početi u ponedjeljak, 28. rujna, u 3:30 sati.
Sindikati su ranije najavili da bi Zagreb u tom slučaju mogao praktički ostati bez javnog prijevoza. Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, rekao je da je velika vjerojatnost da u ponedjeljak neće voziti nijedno vozilo ZET-a.
Iz sindikata su najave opisali i riječima da građani, dođe li do štrajka u najavljenom opsegu, "neće vidjeti ni jedno naše vozilo".
I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević upozorio je da vrlo vjerojatno nijedan tramvaj neće izaći iz Remize te da bi javni prijevoz tijekom dana mogao praktički potpuno stati.
Građane koji ne moraju putovati pozvao je da ostanu kod kuće, a one koji moraju na posao da krenu ranije i računaju na znatno veće gužve. Poslodavce je pozvao da, gdje je moguće, omoguće rad od kuće i fleksibilnije radno vrijeme.
Štrajk ne bi pogodio samo ZET. Radnici Zagrebačkog holdinga obavljaju niz komunalnih poslova, među kojima su odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina.
Sindikati su najavili da će se nužni poslovi ipak obavljati. Među njima su odvoz otpada iz bolnica, vrtića, domova zdravlja i domova za starije te ukopi.
Redovni odvoz otpada iz kućanstava mogao bi, međutim, biti obustavljen ili znatno smanjen.
Još nije potpuno riješeno ni koliko će radnika tijekom štrajka morati obavljati nužne poslove. Uprave ZET-a i Holdinga predlagale su da tijekom štrajka radi dio zaposlenih, ali sindikati takav prijedlog nisu prihvatili, zbog čega je to pitanje završilo u arbitraži.
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