Lažna slika Meloni u donjem rublju postala viralna: “Razmislite prije nego podijelite”
Talijanska premijerka Giorgia Meloni kritizirala je širenje AI-generiranih “deepfake” slika na kojima je prikazana, uključujući i jednu na kojoj je u donjem rublju, nakon što su se široko proširile internetom.
Meloni je u utorak na Facebooku napisala: “Posljednjih dana kruži nekoliko mojih lažnih slika, generiranih umjetnom inteligencijom i predstavljanih kao stvarne od strane nekih previše revnih protivnika.
Moram priznati da su me oni koji su ih izradili… čak i prilično uljepšali”, našalila se. “Ali činjenica ostaje da su ljudi, kako bi napadali i širili laži, sada spremni koristiti apsolutno sve.”
U objavi je Meloni podijelila AI-generiranu sliku na kojoj je navodno odjevena u donje rublje i sjedi na krevetu – falsifikat koji je postao viralan i izazvao val osuda korisnika koji su vjerovali da je autentičan, prenosi Guardian.
Jedan korisnik napisao je: “Da se jedna premijerka pojavi u takvom izdanju zaista je sramotno. Nedostojno institucionalne uloge koju obnaša. Nema nimalo srama.”
Kibernetičko zlostavljanje
U svojoj izjavi Meloni je osudila ono što je opisala kao oblik kibernetičkog zlostavljanja, upozorivši da su AI-generirane slike sve opasniji alat koji može dovesti u zabludu i nanijeti štetu pojedincima.
“Pitanje nadilazi mene”, dodala je. “Deepfakeovi su opasan alat jer mogu zavarati, manipulirati i ciljati bilo koga. Ja se mogu obraniti. Mnogi drugi ne mogu. Zato bi jedno pravilo uvijek trebalo vrijediti: provjerite prije nego povjerujete i razmislite prije nego podijelite. Jer danas se to događa meni, sutra se može dogoditi bilo kome.”
Borba protiv rizika koje donose umjetna inteligencija i deepfakeovi postala je središnji dio agende Melonine krajnje desne vlade.
Prošlog rujna Italija je postala prva zemlja EU koja je usvojila sveobuhvatan zakon o regulaciji uporabe umjetne inteligencije, uvodeći zatvorske kazne za one koji tehnologiju koriste za nanošenje štete — uključujući izradu deepfakeova — te ograničenja pristupa djece.
Melonina vlada navela je da zakonodavstvo, usklađeno s ključnim EU Aktom o umjetnoj inteligenciji, predstavlja odlučan korak u oblikovanju načina na koji se umjetna inteligencija razvija i koristi u zemlji.
Zakon je uslijedio nakon skandala oko pornografske stranice koja je objavljivala manipulirane slike poznatih talijanskih žena, uključujući Meloni i čelnicu oporbe Elly Schlein, što je izazvalo ogorčenje u Italiji.
Slike – preuzete s društvenih mreža ili javnih nastupa i izmijenjene vulgarnim, seksističkim natpisima – dijeljene su na platformi s više od 700.000 pretplatnika. Mnoge su prikazivale političarke iz različitih stranaka, manipulirane kako bi se naglasili dijelovi tijela ili sugerirale seksualizirane poze.
Talijanska policija naredila je gašenje stranice, dok su tužitelji u Rimu otvorili istragu zbog sumnje na kaznena djela, uključujući nezakonito širenje eksplicitnih sadržaja (tzv. osvetnička pornografija), klevetu i iznudu, prenosi Guardian.
