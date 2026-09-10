Oglas

DVIJE VERZIJE DOGAĐAJA

Norveški premijer: Avion Zelenskog zamalo pogođen dronom u Moldaviji. Kijev: Tvrdnja je pretjerana

author
Hina
|
10. ruj. 2026. 08:25
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
000_C6FZ29E
SERGEI SUPINSKY/AFP

Avion kojim je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski putovao iz Moldavije prema Oslu, gdje je u srijedu nazočio pogrebu norveškog kralja Haralda, zamalo je bio pogođen dronom, izjavio je norveški premijer, dok je Kijev tu verziju događaja donekle ublažio.

Oglas

„Njegov je avion zamalo bio pogođen dronom tijekom polijetanja iz Moldavije. To je stvarnost u kojoj on živi“, rekao je Jonas Gahr Støre za norvešku javnu televiziju NRK u srijedu navečer.

Nije iznio nikakve dodatne pojedinosti o incidentu. Izvor iz ukrajinskog predsjedništva ublažio je tu verziju u izjavi za AFP. „Radilo se o uzbuni u Moldaviji, kada je jedan (ruski) dron ušao u zračni prostor Moldavije i Rumunjske“, objasnio je.

Taj je izvor tvrdnju da je Zelenski u toj situaciji bio izložen bilo kakvoj opasnosti ocijenio „pretjeranom“.

Volodimir Zelenski stigao je u utorak navečer u Oslo, gdje se sastao s najvišim norveškim dužnosnicima, a u srijedu se pridružio brojnim drugim stranim državnicima na pogrebu kralja Haralda, koji je preminuo 28. kolovoza u dobi od 89 godina.

Zelenski je potom napustio Norvešku i otputovao u Kanadu, rekao je Støre za televiziju NRK.

Teme
jonas gahr støre kijev moldavija norveška oslo ukrajina volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ