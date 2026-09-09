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"stvarnost u kojoj živi"

Umalo tragedija na letu Zelenskog: Norveški premijer otkrio dramatične detalje

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N1 Info
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09. ruj. 2026. 21:41
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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy. REUTERS/Leonhard Foeger
REUTERS/Leonhard Foeger

Zrakoplov kojim je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski putovao iz Moldavije prema Oslu navodno je bio blizu "susreta" s dronom, otkrio je norveški premijer Jonas Gahr Støre.

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„Njegov let gotovo je pogodio dron pri polijetanju iz Moldavije. To je stvarnost u kojoj živi“, rekao je Støre za norvešku javnu televiziju NRK, ne iznoseći dodatne detalje o incidentu.

Norveški premijer kazao je i da je razgovarao sa Zelenskim o njegovoj noći tijekom koje je primao izvještaje o ruskim raketnim napadima, piše Euronews.

„Pitao sam ga kako je proveo noć, a rekao mi je da nije bila dobra jer je telefonom dobivao informacije o tome gdje su projektili pogodili. To je vrlo dramatična situacija i ostavlja snažan dojam“, rekao je Støre.

Razgovori o pomoći Ukrajini

Zelenski je u Oslo stigao uoči sprovoda norveškog kralja Haralda V., a tijekom boravka sastao se sa Støreom, ministrom financija Jensom Stoltenbergom i ministrom vanjskih poslova Espenom Barthom Eideom.

Glavna tema razgovora bila je norveška vojna i civilna pomoć Ukrajini, posebice potpora ukrajinskoj protuzračnoj obrani.

Støre je rekao da još nije postignut konačan dogovor o dodatnim sustavima protuzračne obrane. Norveška industrija, dodao je, radi na mogućnostima isporuke sustava Ukrajini, ali i na rješenju koje bi toj zemlji omogućilo da ih u budućnosti proizvodi sama.

"Jednostavno rečeno, imaju rupe na krovu“, poručio je norveški premijer, opisujući stanje ukrajinske protuzračne obrane.

Nakon pogreba Zelenski je napustio Norvešku i otputovao u Kanadu na razgovore s tamošnjim čelnicima.

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Teme
dron norveška ukrajina volodimir zelenski

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