Le Pen kreće u predsjedničku utrku unatoč osuđujućoj presudi: "Nevina sam"

Predvodnica Nacionalnog okupljanja (RN, krajnja desnica) stigla je u jutarnjim satima na tržnicu u La Flècheu (središnji dio zemlje), općini kojom od ožujka upravlja njezina stranka. Pratio ju je Jordan Bardella, koji ju je trebao zamijeniti u slučaju spriječenosti, a bit će njezin premijer ako pobijedi na predsjedničkim izborima 2027. godine.