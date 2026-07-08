Odobravanja i osude
Le Pen kreće u predsjedničku utrku unatoč osuđujućoj presudi: "Nevina sam"
Marine Le Pen, koja je zaigrala na sve ili ništa odlučivši se kandidirati na predsjedničkim izborima u Francuskoj unatoč pravomoćnoj presudi nakon žalbenog postupka, započela je u srijedu svoju kampanju burnim prvim obilaskom terena, ističući svoju "nevinost" pred kritikama političkih protivnika.
Predvodnica Nacionalnog okupljanja (RN, krajnja desnica) stigla je u jutarnjim satima na tržnicu u La Flècheu (središnji dio zemlje), općini kojom od ožujka upravlja njezina stranka. Pratio ju je Jordan Bardella, koji ju je trebao zamijeniti u slučaju spriječenosti, a bit će njezin premijer ako pobijedi na predsjedničkim izborima 2027. godine.
"Raduje me što Marine može predstavljati naše boje", izjavio je Bardella novinarima, ustvrdivši da ne osjeća nikakvo "razočaranje".
"Nas dvoje zajedno ulazimo u ovu predsjedničku kampanju", izjavila je pak nasmijana Le Pen, kojoj je ovo četvrta kandidatura. "Prizivni sud vratio mi je pravo glasa i kandidiranja", izrazila je zadovoljstvo, ponovivši da je "nevina" za djela koja joj se stavljaju na teret.
Le Pen: Kampanju ću voditi slobodna
U utorak je Le Pen preokrenula tijek kampanje objavom svoje kandidature za Elizejsku palaču, samo nekoliko sati nakon presude Pariškog prizivnog suda kojom je potvrđena njezina krivnja u aferi s fiktivnim europskim parlamentarnim asistentima.
Smanjenje kazne zabrane kandidiranja na 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno, omogućuje joj sudjelovanje na izborima. Osuđena je i na tri godine zatvora, od čega jednu godinu s elektroničkom narukvicom, no ustvrdila je da će kampanju voditi "slobodna" podnošenjem žalbe Kasacijskom sudu, budući da taj izvanredni pravni lijek odgađa izvršenje kazne.
Njezin rizičan potez pokrenuo je oštre i složene pravne rasprave, a temelji se na strategiji kupovanja vremena zbog dugotrajnosti pravosudnih postupaka.
'Koristim svoja prava'
Nekoliko desetaka prosvjednika koji su je dočekali u La Flècheu, od kojih su neki mahali zastavama Nepokorene Francuske (radikalna ljevica), izvikivalo je: "Ne želimo prijestupnike u vladi!" Nosili su transparente s natpisima "Le Pen osuđena" i "Prljave ruke, pognuta glava".
Njezini pristaše pokušali su ih nadglasati pljeskom i povicima "Marine predsjednica!"
Ipak, čini se da su prosvjednici uspjeli poremetiti planove prisilivši Marine Le Pen i Jordana Bardellu da skrate predviđeni obilazak tržnice.
Ulaskom u utrku unatoč presudi, Le Pen, koja je u prošlosti tražila "doživotnu" zabranu kandidiranja za političare osuđene za takva djela, izlaže se kritikama svojih suparnika.
"Ne kupujem vrijeme, ja sam građanka koja koristi svoja prava", izjavila je u srijedu. Za sada je teško predvidjeti kako će na sve to reagirati birači.
Analitičar: Mogao bi se dogoditi efekt učvršćivanja baze
Mogao bi se dogoditi "efekt učvršćivanja baze" jer će "njezini simpatizeri reći: 'Kakva odlučnost!'", izjavio je za AFP analitičar Brice Teinturier (Ipsos-BVA). No, dodao je: "Vjerujem da ovakve afere uvijek nanose štetu."
Prizivni sud proglasio je u utorak Marine Le Pen, Nacionalno okupljanje i još deset osoba krivima za uspostavu "organizacije" za isplatu plaća osobama koje su formalno bile prijavljene kao parlamentarni asistenti eurozastupnika, a u stvarnosti su radile za stranku.
Kada je riječ o spornim ugovorima o parlamentarnim asistentima koji su bili predmet postupka, prizivni sud procijenio je ukupnu štetu nanesenu Europskom parlamentu na 2,8 milijuna eura u razdoblju između 2004. i 2016. godine.
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