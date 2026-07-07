možda posljednja kandidatura
Dan odluke za Marine Le Pen: Presuda koja bi mogla promijeniti francuske predsjedničke izbore
Žalbeni sud u Parizu u utorak donosi presudu u slučaju koji bi mogao preoblikovati iduće predsjedničke izbore u Francuskoj.
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Četvrta, a možda i posljednja kandidatura Marine Le Pen za predsjednicu Francuske vjerojatno će biti odlučena u sudnici u Parizu ovog utorka.
Iskusna čelnica francuske krajnje desnice, 57-godišnja Marine Le Pen, doznat će hoće li žalbeni sud otvoriti put njezinoj kandidaturi na predsjedničkim izborima iduće godine ili će ostaviti na snazi petogodišnju zabranu kandidiranja koja bi mogla okončati predsjedničke ambicije koje gradi više od desetljeća, piše Politico.
San Marine Le Pen o predsjedničkoj funkciji visi o koncu još od prošle godine, kada je proglašena krivom za pronevjeru sredstava Europskog parlamenta. Sud je utvrdio da je parlamentarne asistente angažirala za rad u svojoj stranci Nacionalno okupljanje (Rassemblement National), umjesto na poslovima vezanima uz Europski parlament.
Da bi mogla sudjelovati na predsjedničkim izborima u proljeće 2027. i pokušati naslijeditiEmmanuela Macrona, tročlano sudsko vijeće morat će ukinuti ili znatno ublažiti zabranu kandidiranja.
Presuda dolazi u trenutku kada se čini da je Le Pen bliže Elizejskoj palači nego ikada prije, nakon tri predsjedničke kampanje i dva poraza od Macrona u drugom krugu izbora. No čak i ako joj bude zabranjena kandidatura, nije jasno hoće li to naštetiti izgledima njezine stranke. Predsjednik Nacionalnog okupljanja Jordan Bardella (30), koji je određen kao njezina zamjena, u pojedinim je anketama ostvario jednako dobre ili čak bolje rezultate.
Iako je Le Pen ranije izjavila da se ne bi kandidirala kada bi bila u kućnom pritvoru i morala nositi elektroničku narukvicu za nadzor, u srijedu je poručila kako će ostati aktivna u politici bez obzira na ishod.
„To više nije u mojim rukama“, rekla je. „Ali nastavit ću se boriti i nastavit ću biti politička aktivistica. Ako budem samo aktivistica, onda ću biti aktivistica.“
Očekuje se da će Le Pen u ranim poslijepodnevnim satima stići u parišku Palaču pravde, smještenu u povijesnoj jezgri francuske prijestolnice. Predsjedavajuća sutkinja Michèle Agi trebala bi početi čitati presudu oko 13.30 sati.
Ne očekuje se da će Le Pen odmah nakon izlaska iz sudnice dati izjavu. Prema riječima troje dužnosnika Nacionalnog okupljanja, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti jer raspored još nije konačan, odmah će otići u sjedište stranke na zapadu Pariza, gdje će se sastati s Bardellom.
Bardella neće biti u sudnici tijekom izricanja presude. Ujutro će boraviti u Strasbourgu kao zastupnik u Europskom parlamentu, nakon čega će se vratiti u Pariz.
U 20 sati Le Pen bi trebala gostovati u udarnom terminu nacionalne televizije, gdje će dati prve izjave nakon objave presude.
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