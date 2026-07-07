Dan odluke za Marine Le Pen: Presuda koja bi mogla promijeniti francuske predsjedničke izbore

Presuda dolazi u trenutku kada se čini da je Le Pen bliže Elizejskoj palači nego ikada prije, nakon tri predsjedničke kampanje i dva poraza od Macrona u drugom krugu izbora. No čak i ako joj bude zabranjena kandidatura, nije jasno hoće li to naštetiti izgledima njezine stranke. Predsjednik Nacionalnog okupljanja Jordan Bardella (30), koji je određen kao njezina zamjena, u pojedinim je anketama ostvario jednako dobre ili čak bolje rezultate.